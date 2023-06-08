Военные хотят запускать ракеты Tomahawk с беспилотных платформ: но есть проблема

Морская пехота США сформирует первый ракетный батальон, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.

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Этот необычный ракетный батальон должен появиться уже к 2030 году и в его составе будут значиться три батареи большой дальности (LMSL), сообщает Defense Express.

Пока остается непонятным, сколько именно пусковых установок с ракетами Tomahawk получит новое подразделение, которое пока что обозначается кодовым названием "батарея А".

Но главной проблемой на сегодняшний день, которая стоит на пути создания батальона, является необходимость решить вопрос с размещением ракетных установок на боевых автомобилях. Дело в том, что пехотинцы хотят использовать беспилотные комплексы ROGUE-Fire (более известные как NMESIS) на своих автомобилях. Но база Tomahawk составляет 7 м, тогда как база ROGUE-Fire со своими 5 м и так вызывает проблемы устойчивости при запуске. Это значит, что при запуске Tomahawk боевая машина может просто перевернуться из-за сложностей с распределением центра тяжести.

Как решат эту проблему американские военные пока не известно. Однако в командовании морской пехоты утверждают, что уже провели один успешный пробный запуск с платформы NMESIS.

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