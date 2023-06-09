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Бесплатные IT-курсы по основам Linux для украинцев на Prometheus
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Игорь Дворецкий, Developer Advocate в Cloud Native Computing Foundation: Наша цель – предоставить украинским ветеранам, членам их семей и другим людям, пострадавшим от войны, бесплатные и открытые образовательные возможности.
Почему следует выбрать IT-курсы от Prometheus и The Linux Foundation?
Рынок IT продолжает развиваться даже в условиях войны и кризиса. Именно поэтому мы сосредоточили внимание на образовательных программах ИТ-направления. Каждый курс содержит базовые знания и позволяет получить практические навыки, которые помогут сделать первые шаги в построении успешной карьеры в IT. Выбирайте свой курс и начинайте обучение!
В рамках программы на Prometheus доступны 3 курса:
- Основы Linux
- Git для распределенной разработки программного обеспечения
- Основы Kubernetes