Бесплатные IT-курсы по основам Linux для украинцев на Prometheus

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Игорь Дворецкий, Developer Advocate в Cloud Native Computing Foundation: Наша цель – предоставить украинским ветеранам, членам их семей и другим людям, пострадавшим от войны, бесплатные и открытые образовательные возможности.

Почему следует выбрать IT-курсы от Prometheus и The Linux Foundation?

Рынок IT продолжает развиваться даже в условиях войны и кризиса. Именно поэтому мы сосредоточили внимание на образовательных программах ИТ-направления. Каждый курс содержит базовые знания и позволяет получить практические навыки, которые помогут сделать первые шаги в построении успешной карьеры в IT. Выбирайте свой курс и начинайте обучение!

В рамках программы на Prometheus доступны 3 курса: