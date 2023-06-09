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Безплатні IT-курси з основ Linux для українців на Prometheus
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Ігор Дворецький, Developer Advocate у Cloud Native Computing Foundation: Наша ціль надати українським ветеранам, членам їхніх сімей та іншим людям, які постраждали від війни, безкоштовні та відкриті освітні можливості
Чому варто обрати IT-курси від Prometheus та The Linux Foundation?
Ринок IT продовжує невпинно розвиватися навіть в умовах війни та кризи. Саме тому ми зосередили свою увагу на освітніх програмах ІТ-напрямку. Кожен курс містить базові знання та дозволяє отримати практичні навички, які допоможуть зробити перші кроки до побудови успішної кар’єри в IT. Обирайте свій курс та розпочинайте навчання!
В рамках програми на Prometheus доступні 3 курси:
1. Основи Linux
2. Git для розподіленої розробки програмного забезпечення
Основи Kubernetes