Что лучше: Bing или Dall-E? Эксперт сравнил два инструмента генеративного ИИ (фото)

И хотя оба являются продуктом компании OpenAI, но разница между ними действительно ощутима.

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Использование генеративного искусственного интеллекта стало очень популярным среди дизайнеров и обывателей, которые благодаря текстовым запросам могут создать собственный художественный или фотореалистичный "шедевр", пишет GIZCHINA. Сегодня для создания текстовых и эстетических работ доступен широкий спектр генеративных инструментов нейросетей, но их качество варьируется. Самыми популярными являются Midjourney, Adobe Firefly, Bing Image Creator и Dall-E 2 (оба последних от OpenAI).

В своем материале автор издания решил сравнить инструменты OpenAI, которые имеют общие корни, но разительно отличаются в аспекте умения генерировать итоговый рисунок. И Bing Image Creator, и Dall-E 2 популярны, не требуют специального приложения или программного обеспечения и одинаково просты в использовании.

Что умеют Bing и Dall-E

Для чата Bing Microsoft использует инструментарий OpenAI GPT-4, которая в настоящее время является ведущей языковой моделью. Кроме того, Microsoft Image Creator использует систему искусственного интеллекта OpenAI Dall-E 2. Но поскольку Bing Image Creator и Dall-E 2 имеют разные функции и преимущества, важно различать их.

И Bing, и Dall-E 2 могут создавать графику в различных форматах, включая рисунки, 3D-рендеринг, фотографии и многое другое. Тем не менее Bing Image Creator отлично подходит для создания именно реалистичных фотографий.

Инвестировав более $10 млрд в OpenAI, компания Microsoft получила все технологии для своего Bing Image Creator, который настроила по собственному усмотрению. В результате изображения Bing становятся ближе к реальности. В частности, пример показывает потрясающую способность Bing добавлять к фотографиям реалистичные элементы, такие как шерсть собаки и ткань подушки. Изображения слева настолько реалистичны, что их легко можно принять за настоящие фотографии, если сильно не всматриваться.

Сравнение рисунков Bing Image Creator и Dall-E 2 Фото: Скриншот

У Microsoft прекрасно получилось интегрировать все инструменты OpenAI в свои продукты. Например, не выходя из окна чата и не открывая новую программу, вы можете легко попросить чат-бот создать фотографии для вас, даже используя мобильное приложение Bing. Кроме того, боковая панель Microsoft Edge обеспечивает легкий доступ к Bing Image Creator в удобном месте.

Как зарегистрироваться в Bing и Dall-E 2

Для использования Bing Image Creator требуется учетная запись Microsoft, которую можно легко создать практически с любым адресом электронной почты.

Вы можете использовать Dall-E 2, перейдя на labs.OpenAI.com. Для доступа к Dall-E 2 требуется учетная запись OpenAI, которую можно получить, зарегистрировавшись через уже существующий адрес Gmail от Google. Если вы уже используете ChatGPT, вы можете сразу начать использовать Dall-E 2 и сэкономить время.

Рисунок, который сгенерировал по запросу эксперта Bing Image Creator Фото: Скриншот

Какой результат лучше: решать вам, но автор отмечает, что у Bing получилось настроить генеративный ИИ на фотореалистичность. Зато Dall-E 2 более творчески и оригинально подходит к исполнению запросов пользователя.

И все равно, каждый из полученных результатов далек от совершенства, так что разработчикам генеративных нейросетей есть куда стремиться.

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