ИИ помог Маккартни "воссоединиться" с Ленноном: записали вместе последний альбом Beatles

С помощью нейросети лидер легендарной "ливерпульской четверки" снова спел вместе с Полом, Ринго и Джорджем.

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Оказывается, новомодный сегодня в шоу-бизнесе искусственный интеллект уже давно использовался Полом Маккартни для восстановления архивных записей с голосом и музыкой Джона Леннона, который был убит в 1980 году, сообщает ABC News. В своем интервью журналистам Пол рассказал о том, как удалось с помощью новых технологий восстановить звук с кассетной пленки.

Воспользоваться наработками нейросетей предложил еще в 2021 году известный режиссер Питер Джексон, который вместе с оставшимися участниками The Beatles снимал документальный фильм о легендарной группе.

По словам Маккартни, Джексону "удалось вытащить голос Джона из небольшого фрагмента кассетной записи с вокалом и музыкальным проигрышем". Режиссер сразу понял, что разделить музыку и вокал получится с помощью технологий: "Нам нужно просто убрать отсюда инструменты и оставить голос", — сказал Джексон.

В результате, когда участники The Beatles приступили к записи последнего студийного альбома, то у них в распоряжении был голос Джона, который был восстановлен до студийного качества с помощью ИИ. Этот голос наложили на одну из песен и получилось, что теперь вся четверка снова вместе.

Сэр Пол Маккартни назвал технологию искусственного интеллекта "немного пугающей, но очень захватывающей", добавив: "Нам просто нужно посмотреть, к чему это все приведет".

Ранее Фокус рассказывал о том, что ИИ начал "проповедовать" в церкви: религиоведы считают, что нейросеть опозорится.