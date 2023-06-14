Военные получат чат-бот "Амелия": поможет решать технические проблемы в армии

Пентагон еще в 2021 году подписал контракт на создание специального ИИ в качестве техподдержки.

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ВМС США приступают к развертыванию программы разговорного искусственного интеллекта, известного как "Амелия", сообщает Defense News.

По задумке Пентагона, чат-бот должен помогать советами по устранению неполадок и отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы о технической поддержке от моряков, пехотинцев и гражданского персонала. Полное развертывание нейросети ожидается уже в августе и является последним шагом в проекте Navy Enterprise Service Desk стоимостью $136 млн, предназначенном для модернизации и объединения более 90 ИТ-служб в один центральный узел. Выполняет этот сложный проект компания General Dynamics Information Technology, которая еще в конце 2021 года заключила контракт с Пентагоном на внедрение нейросети в армии США.

Военные инженеры и техники смогут связаться с "Амелией" по телефону или с помощью чата. Программа должна круглосуточно обслуживать более 1 миллиона пользователей, основываясь на глубоком обучении.

"В основном раньше нам приходилось иметь рядом персонал, который знал, как решить конкретную проблему", — говорит Трэвис Доусон, главный технический директор GDIT, которая занимается разработкой нейросети. "Однако любую проблему можно задокументировать и потом автоматизировать уже без участия человека".

Впрочем, "Амелия" будет не просто привычным чат-ботом, но сможет определять эмоциональное состояние собеседника, говорят разработчики.

Ранее Фокус рассказывал о том, что военные хотят модифицировать дрон-камикадзе Coyote Block 3: уже выделили $146 млн.