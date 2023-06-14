Військові отримають чат-бот "Амелія": допоможе вирішувати технічні проблеми в армії

Пентагон ще 2021 року підписав контракт на створення спеціального ШІ як техпідтримку.

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ВМС США розпочинають розгортання програми розмовного штучного інтелекту, відомого як "Амелія", повідомляє Defense News.

За задумом Пентагону, чат-бот повинен допомагати порадами щодо усунення несправностей і відповідати на питання, що найчастіше задаються, про технічну підтримку від моряків, піхотинців і цивільного персоналу. Повне розгортання нейромережі очікується вже у серпні і є останнім кроком у проєкті Navy Enterprise Service Desk вартістю $136 млн, призначеному для модернізації та об'єднання понад 90 ІТ-служб в один центральний вузол. Виконує цей складний проєкт компанія General Dynamics Information Technology, яка ще наприкінці 2021 року уклала контракт із Пентагоном на впровадження нейромережі в армії США.

Військові інженери та техніки зможуть зв'язатися з "Амелією" за телефоном або за допомогою чату. Програма повинна цілодобово обслуговувати понад 1 мільйон користувачів, ґрунтуючись на глибокому навчанні.

"В основному раніше нам доводилося мати поруч персонал, який знав, як вирішити конкретну проблему", — каже Тревіс Доусон, головний технічний директор GDIT, що займається розробкою нейромережі. "Однак будь-яку проблему можна задокументувати, а потім автоматизувати вже без участі людини".

Втім, "Амелія" буде не просто звичним чат-ботом, а зможе визначати емоційний стан співрозмовника, кажуть розробники.

Раніше Фокус розповідав про те, що військові хочуть модифікувати дрон-камікадзе Coyote Block 3: вже виділили $146 млн.