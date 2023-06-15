Украинка взломала IT-структуру Росавиации, документы пропали безвозвратно, — росСМИ

По информации источника, на работу молодая девушка устроилась всего за 2 месяца до инцидента. После заявления по собственному желанию в компьютерах обнаружили вирус.

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Экс-сотрудницу Росавиации, у которой есть украинское гражданство, начали подозревать в умышленном взломе IT-структуры ведомства. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT 15 июня.

По информации источника, она могла внедрить специальный вирус при помощи рабочего компьютера, который и обрушил систему. Утеряно множество гигабайт важной информации. После этого подозреваемая уехала из страны.

Взлом IT-структуры Росавиации: хронология событий

В начале 2022 года, за 2 месяца до обрушения всех серверов в Росавиацию взяли на работу молодую девушку. Она получила должность в Управлении по цифровизации и не проходила никаких серьезных проверок. Просто выполняла свои обязанности.

Уже в конце марте, всего спустя 2 месяца после трудоустройства, девушка принимает решение уволиться по собственному желанию и через несколько дней рушатся сервера Росавиации.

"Силовики начинают проверку и выясняют, что гражданство у девушки двойное (РФ и Украина), после увольнения она уехала в Беларусь, а далее ее след теряется. Параллельно с этим на фоне громкого скандала заявление об увольнении пишет и глава Управления Росавиации по Цифровизации — Алла Сясина", — говорится в сообщении.

После взлома системы ведомство временно перешло в бумажный режим, а специалисты пытались восстановить данные. Некоторые из них были удалены безвозвратно.

Следствие пытается установить все обстоятельства цифровой диверсии, а также ищет лиц, которые могут быть к этому причастны.

Напомним, 10 июня сообщалось, что в РФ оштрафовали и уволили чиновницу из Росавиации за антивоенный плакат в кабинете. В суде ей приписали "дискредитацию" ВС РФ, после чего попросили написать заявление по собственному желанию.