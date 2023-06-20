Смартфоны и ноутбуки теперь можно чинить самому: где можно купить запчасти

Программа была запущена в США, а теперь распространилась и на Европу.

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Во всем мире идет тренд на упрощение конструкции гаджетов для того, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно менять вышедшие из строя комплектующие и не бежать за новой покупкой. Вот и Samsung начала продавать запчасти для такого ремонта, пишет 3Dnews. Вначале подобная программа была запущена в США, а теперь распространилась и на Европу.

Уже к концу месяца фирменные запчасти для замены можно будет заказать в Бельгии, Франции, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции и Великобритании. К тому же, Samsung старается выпускать свои свежие модели более простыми для разборки в домашних условиях. Программа домашнего ремонта коснется смартфонов серии S — Galaxy S20, S21 и S22. Для этих устройств можно будет заказать фирменные дисплеи (около €200), задние панели (€50) и разъемы для зарядки (€50). Но самое главное, что в комплект будет входить и запасной аккумулятор.

Кроме смартфонов можно будет заказывать запчасти и для домашнего ремонта ноутбуков Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. В них тоже можно будет заменить переднюю часть корпуса, заднюю часть, экран, батарею, тачпад, клавишу питания со считывателем отпечатков пальцев и резиновые ножки.

А еще для начинающих ремонтников Samsung подготовила множество обучающих материалов по замене того или иного элемента устройства. В данный момент Samsung сотрудничает с авторизованными дистрибьюторами, такими как ASWO и 2Service, для продажи и распространения ремонтных комплектов.

Ранее Фокус писал, что в ЕС к концу десятилетия будут продавать смартфоны только со съемной батареей.