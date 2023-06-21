Google навсегда удалит фотографии из хранилища: их еще не поздно спасти

Компания решила избавиться от непопулярного сервиса, поэтому заранее предложила пользователям перенести ценные файлы в другое место.

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С 19 июля Google закрывает веб-сервис "Архив альбомов", из-за чего пользователи могут потерять свои цифровые фотографии. Британский таблоид Daily Mail разобрался, как сохранить ценные снимки.

"Архив альбомов" является отдельной службой для просмотра, загрузки и удаления контента, которая не имеет отношения к "Google Диску", но объединяет фотографии из различных продуктов Google, включая Google Фото. Некоторый контент является эксклюзивным для этого сервиса, например небольшие миниатюры фотографий и комментарии к альбому и отметки "Нравится". Кроме того, если вы поделились фотографиями и видео в Hangouts, они будут храниться в архиве альбомов и не будут отображаться в Google Фото.

У "Архива альбомов" есть собственная веб-страница, где сейчас размещено предупреждение о его скором отключении — с июля все фото и видео, которые сейчас там отображаются, станут недоступными с 19 июля. До этого дня разработчики рекомендуют воспользоваться инструментом Google Takeout, чтобы сохранить копии нужных файлов в виде zip-архива.

Для этого достаточно нажать на кнопку "Перейти к Takeout" на первом уведомлении, затем в мини-окошке "Создать новый экспорт" поставить галочку напротив "Архива альбомов". При необходимости, можно изменить формат или размер файлов.

Takeout предлагает несколько вариантов для хранения архива: Google Drive, Microsoft OneDrive Dropbox. Можно также получить на email ссылку, чтобы скачать файлы прямо на свой смартфон или компьютер.

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