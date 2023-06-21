Беспилотный вертолет Camcopter S-100 вооружили лазером: для чего это нужно (фото)

Инженерам удалось сделать полезную нагрузку достаточно легкой и дистанционно управляемой.

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Беспилотный вертолет Schiebel Camcopter S-100 оснастили высокотехнологическим лазерным датчиком для сканирования местности. Об этом необычном проекте стало известно сайту Inside unmanned systems.

Компании RIEGL и Schiebel успешно встроили в Camcopter S-100 топо-батиметрический датчик LiDAR RIEGL VQ-840-G. Такой беспилотный комплекс предназначен для сканирования местности, в первую очередь береговой линии, которую сложно осмотреть с лодок. Технологию предлагают применять для картографирования, мониторинга естественной среды обитания, водохранилищ и гидротехнических сооружений, таких как каналы, плотины и мосты. За одну миссию оборудование собирает данные о ситуации как на поверхности, так и под водой.

Инженерам было непросто реализовать проект, поскольку при модификации БПЛА очень важно не перегрузить его, иначе снижается доступная высота, скорость, время работы и другие характеристики. Кроме того, эффективное выполнение исследовательской миссии требует полного дистанционного управления приборами полезной нагрузки и обратной связи с оператором в режиме реального времени по каналу передачи данных.

Лазерный датчик LiDAR RIEGL VQ-840-G

Лазерный датчик получился очень компактным, а управлять его работой можно по дистанционному каналу связи с помощью специального программного обеспечения. Оператор также контролирует сбор данных и безопасность во время применения лазера. После завершения съемки необработанные данные легко интегрируются в рабочий процесс обработки данных компании RIEGL.

Недавно писали, что израильская компания Steadicopter вооружила беспилотный вертолет Golden Eagle гранатометом и пулеметом. Он может захватывать и отслеживать цели с помощью компьютерного зрения, а затем открывать огонь по команде оператора.