Обычный смартфон словил космический 4G-интернет: как этого удалось достичь

Изначально оператор связи планировал передавать сигнал для телефонов 5G, но оказалось, что и обычные аппараты могут получать спутниковый интернет.

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Компания AST SpaceMobile из Техаса (США) протестировала "первый в мире" спутниковый интернет для мобильной связи, сообщает The Verge. Оператор использовал свой спутник BlueWalker 3 для передачи сигнала на 5G-смартфоны, но оказалось, что даже смартфоны, в которых не предусмотрена поддержка 5G, могут принимать интернет из космоса.

Причина проста: для передачи данных оператор использует модуль, работающий и передающий сигнал того же стандарта, что и наземные сотовые вышки. Это значит, что клиентская база оператора может сильно расшириться, и на услугу спутникового интернета могут подписаться даже пользователи, которые не сменили свои аппараты на дорогостоящие новинки с 5G.

Спутник BW3 представляет собой массивный аппарат, размером "как два гаража", говорят в компании. Он самый большой из всех когда-либо развернутых на низкой околоземной орбите, говорится в сообщении AST.

Передача сигналов из космоса через спутник AST SpaceMobile Фото: AST SpaceMobile

Тестирование провайдер проводил совместно с крупным мобильным оператором AT&T на Гавайях с использованием технологии Nokia RAN, и сигнал со спутника на низкой околоземной орбите, достигал скорости до 10,3 Мбит/с. Этого достаточно для потокового видео и обычного использования интернета.

Спутник компании AST SpaceMobile Фото: AST SpaceMobile

AST SpaceMobile работает над этим проектом уже несколько лет, и он не единственный, кто хочет отправлять данные из космоса — американской Lynk Global удалось отправить текстовые сообщения через спутник в 2020 году, а спутниковый интернет Amazon Project Kuiper отправит до 83 спутников на низкую околоземную орбиту уже в 2024 году.

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