Джойстик и строительные трубы для балласта: что не так с пропавшим батискафом "Титан"

Субмарина, которая должна была развлечь пассажиров видами на затонувший "Титаник", оказалась слишком простой в технологическом плане.

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OceanGate Expeditions, разработавшая подводный аппарат "Титан", который вот уже несколько дней не выходит на связь, позиционировала себя как передовую компанию, внедряющую "быстрые инновации". Пока неясно, с какими именно проблемами столкнулся экипаж субмарины, отправившейся в экспедицию к затонувшему "Титанику", журналисты издания vice.com считают, что "Титан" был не готов к такой миссии.

Что известно о субмарине "Титан" и ее производителе

Разработка субмарины началась несколько лет назад. Стоктон Раш, гендиректор OceanGate, намеревался сделать подводный туризм столь же популярным, как и космический. Компания часто хвалилась инновационным дизайном своих судов, говоря о том, что корпуса выполнены из углеродного волокна и титана, а сами аппараты оснащены "беспрецедентной" системой мониторинга и электронной системой управления. "Титан" называли "легким в управлении" и способным совершать глубоководные погружения, разместив на борту 5 человек.

В настоящее время субмарина потерялась в Атлантическом океане, в попытке достичь того места, где затонул "Титаник" в 1912 году. До "Титана" ни один подводный аппарат, разработанный частной компанией, не достигал средней глубины мирового океана, говорится в материале.

Журналисты издания обращают внимание на то, что ранее разработчики часто преподносили упрощение конструкции батискафа, как некую инновацию, способную сделать устройство "более рентабельным, чем любые другие". Акцентировали они и на использовании "стандартных технологий", чтобы упростить починку и "замену деталей в реальных условиях". Все это выдавалось за "уникальное преимущество по сравнению с другими глубоководными подводными лодками".

Субмарина "Титан" небезопасна?

Компания на своем сайте уверяла судовладельцев, страховщиков и регулирующие органы в том, что ее суда спроектированы, построены и проверены "в соответствии с принятыми стандартами". Однако производитель отметил, что, несмотря на ценность стандартизации и классификации, этого "недостаточно для обеспечения безопасности". Более того, компания заявила, что медлительность агентств, занимающихся проверкой на соответствие стандартам, вредит "новаторским проектам и идеям". Это и стало причиной того, что Titan не был классифицирован, отмечают авторы материала.

В статье, опубликованной несколько месяцев спустя в журнале Smithsonian Magazine, Стоктон Раш назвал опасения по поводу глубоководных исследований "понятными, но нелогичными" и раскритиковал правила, регулирующие коммерческую отрасль. Он обвинил регуляторов в том, что они стали причиной, по которой отрасль не развивалась, по крайней мере с 1993 года, когда был принят Закон о безопасности пассажирских судов, который "ввел строгие требования к производству и проверке и запретил погружения ниже 150 футов" (150 футов составляют 45,7 м. "Титаник" находится на глубине 3,8 км — ред.). Раш сказал журналистам Smithsonian Magazine, что закон "бесполезно ставит безопасность пассажиров выше коммерческих инноваций".

Smithsonian Magazine добавил обновление, в котором говорилось, что компания не смогла получить надлежащее разрешение и была вынуждена отложить экспедицию к "Титанику". Также известно, что в 2018 году компания отсрочила миссию после глубоководных испытаний на Багамах, где электронная система "Титана" была поражена молнией. В результате, внутренние системы субмарины вышли из строя. Тогда Раш сказал, что, несмотря на неудавшиеся тесты, он не хотел бы сокращать испытательный процесс, чтобы быть уверенным в безопасности судна.

Субмарина "Титан" оказалась слишком простой

В конце 2022 года корреспондент CBS Дэвид Пог снял репортаж о батискафе. Журналист отметил тогда, что аппарат является "экспериментальным подводным судном, которое не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, инвалидности, эмоциональной травме или смерти". Раш и Пог поднялись на борт подводной лодки, и первое, что поразило Дэвида, что судно управляется с помощью простого игрового контроллера.

"У нас есть только одна кнопка, вот и все", — сказал тогда Раш на камеру. — "Это должно быть похоже на лифт, управление не должно требовать большого мастерства".

Дэвид Пог был поражен тем, "сколько элементов субмарины казались "импровизированными", например, использование "строительных труб в качестве балласта". Но Раш возразил ему, заявив, что компания работала над судном с NASA и Boeing.

Издание сообщает, что во время испытаний, которые снимал Пог, субмарина потеряла связь с кораблем, на борту которого находился журналист. Он уверяет, что с батискафом не было связи в течение 5 ч, и что с корабля можно было отправлять на "Титан" короткие сообщения, но было не понятно, где подлодка находится

"Было тихо и очень напряженно, и они отключили интернет на корабле, чтобы мы не могли сообщить об этом в твиттер", — вспоминает Дэвид.

Согласно публикации Smithsonian Magazine за 2019 год, компания решила отправить гражданских лиц в глубины Атлантического океана к обломкам "Титаника", чтобы использовать это как "маркетинговый ход".

Ранее мы сообщали о том, что субмарина "Титан" имеет геймпад для управления.