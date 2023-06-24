В Telegram произошел масштабный сбой на фоне мятежа ЧВК Вагнер: что происходит

С проблемами столкнулись жители Украины, России, Казахстана, Беларуси и других стран. У пользователей медленно грузятся сообщения, фотографии и видео, а у некоторых приложение вовсе "вылетает".

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24 июня произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Проблемы зафиксировал сервис DownRadar.

Более 1000 пользователей пожаловались на различные неполадки в работе Telegram, больше всего сообщений поступило из Москвы (863), Киева (120) и Санкт-Петербурга (119), проблемы наблюдаются также в Минске и Алматы (Казахстан). Пик сообщений пришелся примерно на 12:00 по киевскому времени.

Согласно комментариям, мессенджер работает с большой задержкой, очень медленно отправляет сообщения, не загружает фото и видео, иногда даже вылетает. Происходит это как на мобильной версии, так и на ПК. Причины столь масштабного сбоя пока неизвестны, разработчики Telegram пока не прокомментировали ситуацию. Некоторые СМИ предполагают, что проблемы возникли из-за ситуации в России: очень много пользователей следять за новостями, что привело к повышенной нагрузке на серверы.

В пресс-службе российского регулятор "Роскомнадзор" сообщили агентству "ТАСС", что работу мессенджера в стране не ограничивают. А вот журналистам РБК представитель ведомства заявил: некоторые интернет-ресурсы могут работать с ограничениями в зонах проведения контртеррористической операции, связанной с восстанием ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что НАК объявил режим контртеррористической операции в Воронежской и Московской областях РФ. По российским законам власти в таком режиме могут ограничивать связь или же полностью ее отключать.

В мае Telegram обвинили в работе на спецслужбы РФ. Эксперты обратили внимание, что после начала полномасштабной войны в разы больше людей начали следить за новостями в мессенджерах, не зная о всех рисках.