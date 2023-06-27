Американцы пытаются разгадать тайну QR-кода, спрятанного на карте Нью-Йорка (фото)

Неизвестные оставили на онлайн-карте метки, складывающиеся в схему, визуально похожую на QR-код. Пользователи восстановили код и получили из него данные, что ссылка ведет к NFT.

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Пользователь Reddit обнаружил в GoogleMaps странный участок, на котором, на первый взгляд, хаотично размещены точки в пределах квадрата. Издалека они формируют схему, похожую на QR-код, однако просканировать их невозможно. 22 июня он поделился загадкой с другими пользователями.

"Какого черта? 40.70149876343175-74.00093199289718 — нужно выбрать и сбросить человечка, чтобы увидеть", — написал он.

Фото: Reddit

Речь идет о функции онлайн-прогулок по городам, внесенным на карту. Для этого необходимо выбрать инструмент, который выглядит как человеческая фигура в миниатюре, и поместить его в желаемое место на карте.

В комментариях к посту пользователь отметил, что схема напоминает QR-код, однако телефон его не распознает. По его словам, в зависимости от того, насколько приближено место размещения меток на карте, их расположение меняется.

"Кто-то спрятал это здесь (возможно, вы?), и мне очень интересно увидеть, куда это меня приведет", — предположил комментатор.

Другой пользователь попытался восстановить QR-код по неполной схеме.

"Я заполнил очевидные недостающие вещи, такие как выравнивание и временные квадраты, но слишком много все еще отсутствует, например, информация о версии", — поделился он.

Восстановленный пользователями QR-код Фото: Reddit

Впоследствии, получив информацию из восстановленного QR-кода, пользователи выяснили, что ссылка должна быть связана с NFT. Они создали онлайн-таблицу с восстановленным кодом и предложили другим попробовать отформатировать его.

"Итак, это что-то связанное с NFT. Из всего, что могло быть, это, пожалуй, худшее", — написал один из пользователей.

По состоянию на 27 июня загадка оставленного на карте неполного QR-кода осталась нераскрытой. Несмотря на то, что пользователи обнаружили связь схемы с сайтом продажи NFT, они не смогли сузить поиски до одной его страницы.

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