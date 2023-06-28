Самый быстрый в мире процессор поступил в продажу: где и почем его можно купить

Рекомендованная розничная цена составит $11 900 при покупке 1000 единиц.

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Недавно компания AMD презентовала свой первый облачный процессор — 128-ядерный EPYC 9754. И теперь устройство можно купить в некоторых странах Европы, сообщает techradar.com.

Процессор с маркировкой 100-000001234 доступен по предзаказу. Как сообщает финское издание MacPeople, продажи начнутся с 30 июня. Рекомендованная розничная цена составит $11 900 при покупке 1000 единиц. Голландский магазин Max ICT, однако, выставил цену $9500, сделав скидку в 20%, а французский магазин LAFI продает чипы за $11 200. В магазинах США товар пока не появился.

EPYC 9754 является самым быстрым x86-процессором в мире на сегодняшний день, сообщает СМИ. Он оснащен 128-ю ядрам, имеет 256 МБ кэш-памяти и усовершенствованную архитектуру Zen 4C/Bergamo. Его тактовая частота довольно низкая — 2,25 ГГц. Если пользователю нужен чип с более высокой однопоточной производительностью, то он сможет приобрести EPYC 9174F с базовой тактовой частотой 4,1 ГГц (но только с 16-ю ядрами). Процессор поддерживает 6 ТБ ОЗУ (12 каналов x 512 ГБ памяти DDR5). AMD заявляет, что рабочая нагрузка, которую потянет чип, варьируется от VDI до высокопроизводительных вычислений и веб-хостинга.

Outlet Territory Price (Eur) Price (USD) Max ICT Netherlands 8656.67 9481 Data-Systems Finland 8860.81 9704 ITCare Poland Row 2 - Cell 2 9825 Primal Cloud Sweden ~9195.15 10070 ComputerSalg Denmark ~9309.2 10195 2Compute Belgium 9345.5 10235 Max People Finland 9437 10335 LAFI France 10327.4 11212

Во время тестов удалось убедиться в том, что один процессор 9754 быстрее, чем два процессора Xeon Platinum 8490H. Отметим, что Xeon Platinum 8490H является самой быстрой и самой дорогой моделью Intel с 60-ю ядрами, рекомендованная розничная цена которого составляет $34 000, говорится в материале.

Эталонный тест SPEC CPU 2017 показал, что двухпроцессорный EPYC 9754 обеспечивает более высокие результаты, чем четырехпроцессорный 8490H, с дополнительным бонусом в виде энергопотребления примерно на 40% меньше при максимальной нагрузке (плюс энергопотребление в режиме ожидания 117 Вт).

Ранее мы сообщали о том, что электронику от NVIDIA, Intel и AMD Китай сможет закупать, только получив особую лицензию, что будет сделать не так-то просто.