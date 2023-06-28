Найшвидший у світі процесор надійшов у продаж: де і за скільки його можна купити

Рекомендована роздрібна ціна складе $11 900, якщо купуватимите 1000 одиниць.

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Нещодавно компанія AMD презентувала свій перший хмарний процесор — 128-ядерний EPYC 9754. І тепер пристрій можна купити в деяких країнах Європи, повідомляє techradar.com.

Процесор із маркуванням 100-000001234 доступний за попереднім замовленням. Як повідомляє фінське видання MacPeople, продажі почнуться з 30 червня. Рекомендована роздрібна ціна складе $11 900, якщо купуватимите 1000 одиниць. Магазин Max ICT (Нідерланди), однак, виставив ціну $9500, зробивши знижку в 20%, а французький магазин LAFI продає чіпи за $11 200. У магазинах США товар поки не з'явився.

EPYC 9754 є найшвидшим x86-процесором у світі на сьогоднішній день, повідомляє ЗМІ. Він оснащений 128 ядрами, має 256 МБ кеш-пам'яті та вдосконалену архітектуру Zen 4C/Bergamo. Його тактова частота є досить низькою — 2,25 ГГц. Якщо користувачеві потрібен чип із вищою однопотоковою продуктивністю, то він зможе придбати EPYC 9174F із базовою тактовою частотою 4,1 ГГц (але тільки із 16 ядрами). Процесор підтримує 6 ТБ ОЗП (12 каналів x 512 ГБ пам'яті DDR5). AMD заявляє, що робоче навантаження, яке потягне чіп, варіюється від VDI до високопродуктивних обчислень і веб-хостингу.

Outlet Territory Price (Eur) Price (USD) Max ICT Netherlands 8656.67 9481 Data-Systems Finland 8860.81 9704 ITCare Poland Row 2 - Cell 2 9825 Primal Cloud Sweden ~9195.15 10070 ComputerSalg Denmark ~9309.2 10195 2Compute Belgium 9345.5 10235 Max People Finland 9437 10335 LAFI France 10327.4 11212

Під час тестів вдалося переконатися в тому, що один процесор 9754 швидший, ніж два процесори Xeon Platinum 8490H. Зазначимо, що Xeon Platinum 8490H є найшвидшою і найдорожчою моделлю Intel з 60-ма ядрами, рекомендована роздрібна ціна якого становить $34 000, йдеться в матеріалі.

Еталонний тест SPEC CPU 2017 показав, що двопроцесорний EPYC 9754 забезпечує вищі результати, ніж чотирьохпроцесорний 8490H, з додатковим бонусом у вигляді енергоспоживання приблизно на 40% менше при максимальному навантаженні (плюс енергоспоживання в режимі очікування 117 Вт).

Раніше ми повідомляли про те, що електроніку від NVIDIA, Intel і AMD Китай зможе закуповувати, тільки отримавши особливу ліцензію, що буде зробити не так-то просто.