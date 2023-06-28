Забавный робот умеет летать, ползать, ездить и ходить. Зачем ему такие навыки (видео)

Ученые хотят, чтобы он помогал спасателям в районах стихийных бедствий.

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"Морфобот" (или M4: Multi-Modal Mobility Morphobot) создан учеными нескольких университетов США, о чем они опубликовали научную работу в журнале Nature Communications. По словам исследователей, робот может перемещаться по разнообразным ландшафтам на земле и в воздухе, ловко трансформируя свой корпус для использования колес, пропеллеров или ног.

Робот может легко летать, перекатываться, ползать, приседать, балансировать и даже кувыркаться, что позволяет ему адаптироваться и ориентироваться в различных средах. Это не удивительно, ведь при его создании исследователи черпали вдохновение у животных, таких как птицы, сурикаты и тюлени

Давно известно, что некоторые животные демонстрируют замечательную приспособляемость, перепрофилируя свои конечности для перемещения по разным ландшафтам. Морские львы используют ласты для ходьбы по суше, сурикаты встают на задние конечности для лучшего наблюдения, а кеклики используют свои крылья, чтобы карабкаться по крутым склонам. Вдохновленные этим особенностями ученые разработали M4, робота с четырьмя ногами, каждая из которых состоит из двух шарниров и воздуховодов, закрепленных на концах ног.

Робот весом 6 кг и длиной 70 см демонстрирует свою универсальность благодаря уникальному дизайну вентиляторов. Эти вентиляторы могут плавно переходить от использования в качестве опор, пропеллерных двигателей или колес.

"Морфобот" может ходить по пересеченной местности, покорять крутые склоны и кувыркаться через крупные препятствия. Он также продемонстрировал свою способность подниматься на более высокие уровни, летая и маневрируя ползком по тропинкам с низким потолком.

Когда ученые полностью проработают свою экспериментальную модель, они хотят, чтобы "Морфобот" помог спасателям в их благородной профессии и служил людям в районах стихийных бедствий, где его способности к преодолению любых препятствий могут пригодиться оперативным службам.

Вот что умеет робот "Морфобот"

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