Кумедний робот вміє літати, повзати, їздити і ходити. Навіщо йому такі навички (відео)

Учені хочуть, щоб він допомагав рятувальникам у районах стихійних лих.

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"Морфобот" (або M4: Multi-Modal Mobility Morphobot) створений вченими кількох університетів США, про що вони опублікували наукову роботу в журналі Nature Communications. За словами дослідників, робот може переміщатися різноманітними ландшафтами на землі та в повітрі, спритно трансформуючи свій корпус для використання коліс, пропелерів або ніг.

Робот може легко літати, перекочуватися, повзати, присідати, балансувати і навіть перекидатися, що дає йому змогу адаптуватися й орієнтуватися в різних середовищах. Це не дивно, адже при його створенні дослідники черпали натхнення у тварин, таких як птахи, сурикати і тюлені

Давно відомо, що деякі тварини демонструють чудову пристосованість, перепрофілюючи свої кінцівки для переміщення різними ландшафтами. Морські леви використовують ласти для ходьби сушею, сурикати встають на задні кінцівки для кращого спостереження, а кеклики використовують свої крила, щоб дертися крутими схилами. Натхненні цими особливостями вчені розробили M4, робота з чотирма ногами, кожна з яких складається з двох шарнірів і повітропроводів, закріплених на кінцях ніг.

Робот вагою 6 кг і довжиною 70 см демонструє свою універсальність завдяки унікальному дизайну вентиляторів. Ці вентилятори можуть плавно переходити від використання в якості опор, пропелерних двигунів або коліс.

"Морфобот" може ходити по пересіченій місцевості, підкорювати круті схили і перекидатися через великі перешкоди. Він також продемонстрував свою здатність підійматися на вищі рівні, літаючи і маневруючи поповзом стежками з низькою стелею.

Коли вчені повністю опрацюють свою експериментальну модель, вони хочуть, щоб "Морфобот" допоміг рятувальникам у їхній шляхетній професії та служив людям у районах стихійних лих, де його здібності до подолання будь-яких перешкод можуть стати в пригоді оперативним службам.

Ось що вміє робот "Морфобот"

Раніше Фокус писав, що вчені створили дрон, який не боїться вогню і допомагає пожежникам.