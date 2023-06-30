Хакеры требуют выкуп $70 млн от производителя чипов TSMC: что случилось

Один из крупнейших производителей процессоров в мире не собирается платить вымогателям и заявляет, что взломали ее поставщика.

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Группа хакеров-вымогателей LockBit утверждает, что взломала производителя чипов TSMC, и требует выкуп в размере $70 млн, но в компании отвергают факт взлома, сообщает Security Week. Киберпреступники дали TSMC неделю для перевода выкупа в криптовалюте, в ином случае грозятся слить в сеть или продать некую конфиденциальную информацию, полученную в результате взлома.

В свою очередь производитель отрицает факт взлома и утверждает, что жертвой кибератаке в результате которой произошла утечка данных, был один из ее поставщиков. "В TSMC перед установкой в ​​систему любого компонента он проходит тщательную проверку и настройки безопасности. Так что на фабрике не было ни единого инцидента с утечкой или кибератакой", — заявили в TSMC.

Киберпреступники выставили объявление о выкупе информации Фото: Соцсети

Но в компании подтвердили, что взлом все-таки имел место, правда жертвой стал их поставщик, с которым TSMC немедленно прекратила обмен данными в соответствии с протоколами безопасности.

Сам поставщик, которым является тайваньская компания Kinmax Technology, системный интегратор, специализирующийся на сетях и облачных вычислениях, подтвердил кибератаку и заверил. На своем веб-сайте компания утверждает, что в число ее партнеров входят такие крупные фирмы, как Cisco, HPE, Microsoft, Citrix, VMware и Nvidia. В заявлении, Kinmax сообщила, что ее "внутренняя специальная тестовая среда" была взломана и что "некоторая информация просочилась". Компания утверждает, что принял все меры для ликвидации последствий, извинившись перед клиентами за утечку некоторых данных.

Ранее Фокус писал, что оператора ДоZор, который обслуживал ФСБ и Минобороны РФ, взломан неизвестными хакерами.