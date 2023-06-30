Хакери вимагають викуп $70 млн від виробника чіпів TSMC: що сталося

Один із найбільших виробників процесорів у світі не збирається платити вимагачам і заявляє, що зламали її постачальника.

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Група хакерів-здирників LockBit стверджує, що зламала виробника чипів TSMC, і вимагає викуп у розмірі $70 млн, але в компанії відкидають факт злому, повідомляє Security Week. Кіберзлочинці дали TSMC тиждень для переказу викупу в криптовалюті, в іншому разі погрожують злити в мережу або продати якусь конфіденційну інформацію, отриману в результаті злому.

Зі свого боку виробник заперечує факт злому і стверджує, що жертвою кібератаки, внаслідок якої стався витік даних, був один з її постачальників. "У TSMC перед установкою в систему будь-якого компонента він проходить ретельну перевірку і налаштування безпеки. Тож на фабриці не було жодного інциденту з витоком або кібератакою", — заявили в TSMC.

Кіберзлочинці виставили оголошення про викуп інформації Фото: Соцмережi

Але в компанії підтвердили, що злом усе-таки мав місце, щоправда, жертвою став їхній постачальник, з яким TSMC негайно припинила обмін даними відповідно до протоколів безпеки.

Сам постачальник, яким є тайванська компанія Kinmax Technology, системний інтегратор, що спеціалізується на мережах і хмарних обчисленнях, підтвердив кібератаку і запевнив. На своєму вебсайті компанія стверджує, що до числа її партнерів входять такі великі фірми, як Cisco, HPE, Microsoft, Citrix, VMware і Nvidia. У заяві Kinmax повідомила, що її "внутрішнє спеціальне тестове середовище" було зламано і що "деяка інформація просочилася". Компанія стверджує, що вжила всіх заходів для ліквідації наслідків, вибачившись перед клієнтами за витік деяких даних.

Раніше Фокус писав, що оператора ДоZор, який обслуговував ФСБ і Міноборони РФ, зламали невідомі хакери.