"Быстрый и брутальный: новый дрон "Маньячелло" прошел боевое крещение в Украине

Беспилотный бомбардировщик получил повреждения, но заставил россиян отступить и самостоятельно вернулся без участия оператора.

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Украинский беспилотник под названием "Маньячелло" впервые показал себя в реальном бою с российской армией. О результатах в Facebook рассказал волонтер Юрий Голик, один из разработчиков дрона.

Недавно команда передела военным дебютный рабочий образец квадрокоптера-бомбардировщика, который морские пехотинцы применили на передовой 23 июня. В тот день российские силы пошли на штурм, заняли посадку и попытались в ней закрепиться, однако защитники Украины с помощью нового БПЛА забросали оккупантов бомбами — в результате пехота противника понесла большие потери и отступила.

Во время выполнения миссии дрон получили "ранение", однако смог самостоятельно вернуться без участия оператора благодаря специальным модулям, предусмотренным разработчиками. По словам Юрия Голика, китайская рама не выдержала нагрузки, поэтому ее заменят корпусом собственного производства. Поврежденный аппарат отремонтируют и снова отправят бойцам ВСУ вместе с другими "птичками" такой же модели.

Дрон "Маньячелло", поврежденный во время боевого вылета Фото: Facebook

"Нашему первому квадрокоптеру мы не давали название. Морпехи назвали его "Маньячелло", потому что он может действовать быстро и брутально", — отметил Юрий Голик. — "Это не первый его боевой вылет. Он носит боевую часть весом 3,5 кг".

Боеприпасы для дрона-бомбардировщика "Маньячелло" Фото: Facebook

Ранее Юрий Голик рассказал о технических особенностях нового украинского дрона. Квадрокоптер типа FPV управляется с помощью очков виртуальной реальности предназначен для работі на расстоянии до 5 км от оператора. Он оснащен двумя видеокамерами или тепловизором, хорошо защищен от средств РЭБ. может сбрасывать боеприпасы.

Позже команда Юрия Голика решила модифицировать свой БПЛА, заменив корпус, двигатели и аккумулятор. По мнению разработчиков, украинская модель сможет заменить популярные дроны из китайской линейки Mavic от DJI.