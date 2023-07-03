Мозг с кунжут, а думают быстро: ученые решили обучать ИИ на примере пчел

Быстрые и точные решения, которые принимают пчелы, помогут улучшить работу искусственного интеллекта, считают исследователи.

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Специалисты Шеффилдского университета провели исследование и выяснили, что нейросетям есть чему поучиться у обычных медоносных пчел, сообщает HPC Wire. Несмотря на то, что у них мозг размером с кунжутное семя, исследование показывает, что пчелы просто молниеносны в принятии решений и могут вдохновить на разработку более эффективных роботов, нейросетей и автономных машин.

Как выяснили специалисты, миниатюрный мозг этих самых полезных насекомых способен разрабатывать сложные стратегии для исследования и более эффективного сбора пыльцы. Ученые обучили 20 пчел распознавать искусственные цветы пяти разных цветов. Синие цветы всегда содержали сахарный сироп, зеленые цветы всегда содержали тонизирующую воду с горьким вкусом, который не нравится пчелам, а остальные цвета иногда содержали глюкозу.

Затем команда познакомила пчел со специально спроектированным садом, в котором цветы получали только дистиллированную воду, чтобы проверить их эффективность в различных сценариях.

Если пчелы были уверены, что на цветке есть пища, они быстро решали сесть на него — в среднем за 0,6 секунды. Если они были уверены, что у цветка не будет еды, то так же быстро принимали решение.

Затем ученые построили компьютерную модель, стремясь воспроизвести процесс принятия решений пчелами. При просмотре они обнаружили, что структура их компьютерной модели очень похожа на физическое устройство мозга медоносной пчелы.

Пчела моментально строит машрут к "выгодным" цветкам Фото: University of Sheffield in the UK

Секрет успеха эволюционного механизма очень прост. "Каждая ошибка дорого обходится пчеле — она тратит энергию и подвергается опасности, потому эволюция научила пчел с помощью миниатюрного мозга делать быстрый и точный выбор", — говорит доктор Хади МаБоуди.

Исследователи теперь хотят применить полученные от пчел навыки к совершенствованию ИИ, роботов и других автономных систем, чтобы они были более производительными и быстрыми.

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