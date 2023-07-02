"Чтобы успокоить людей": робот EveR 6 впервые дирижировал национальным оркестром (фото)

Репетиция с роботом-андроидом EveR 6 имеет целью успокоить общество, ведь во многих странах мира обеспокоены тем, что передовые технологии способны бросить вызов профессиям и работе, которую могут выполнять только люди.

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Робот-андроид EveR 6 дирижировал национальным оркестром Южной Кореи впервые в стране. Об этом информирует Reuters.

Двурукий робот с человеческим лицом дебютировал в помещении Национального театра Кореи 30 июня. Накануне выступления он сначала поклонился зрителям, а затем начал руководить музыкантами национального оркестра.

Чхве Су-Юл, настоящий дирижер, прокомментировал событие. Он признался, что ожидал худшего, но техника показала отличный результат.

"Движения дирижера очень детализированы", — отметил Чхве Су-Юл.

Есть и у робота "критические недостатки". Выяснилось, что EveR 6 не умеет слушать.

Слушатель Ли Янг-Чжу, который изучает традиционную корейскую музыку, рассказал, что движения робота демонстрируют безупречный ритм, но им не хватает "дыхания". По его мнению, технологии пока все же не удалось обеспечить коллективное и мгновенное взаимодействие оркестра.

Робот-андроид EveR 6

EveR 6 — это робот, который выполняет запрограммированные движения, а не генерирует информацию, в отличие от ChatGPT. Он разработан институтом KITECH в прошлом году, имеет рост около 180 сантиметров и гибкие руки. Цель такой репетиции — ответить на вопросы на фоне растущего беспокойства, что передовые технологии могут бросить вызов работе, которую считали только для людей.

EverR 6 не является генеративным искусственным интеллектом, как ChatGPT, сказал Ли Донг-вук из KITECH, который отвечал за его разработку. Технология запрограммирована с помощью технологии "захвата движения" цифровой записи траектории дубинки с помощью датчиков".

Напомним, в марте 2021 года в клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова провели уникальную операцию - впервые в Украине робот-хирург da Vinci прооперировал ребенка. Для операции применена роботизированная система, благодаря чему здоровые ткани практически не получили повреждений.