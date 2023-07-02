"Аби заспокоїти людей": робот EveR 6 вперше диригував національним оркестром (фото)

Репетиція з роботом-андроїдом EveR 6 має на меті заспокоїти суспільство, адже у багатьох країнах світу занепокоєні тим, що передові технології здатні кинути виклик професіям та роботі, яку можуть наче виконувати лише люди.

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Робот-андроїд EveR 6 диригував національним оркестром Південної Кореї вперше у країні. Про це інформує Reuters.

Дворукий робот з людським обличчям дебютував у приміщенні Національного театру Кореї 30 червня. Напередодні виступу він спочатку вклонився глядачам, а потім почав керувати музикантами національного оркестру країни.

Чхве Су-Юл, справжній диригент, прокоментував подію. Він зізнався, що очікував гіршого, але техніка показала чудовий результат.

"Рухи диригента дуже деталізовані", – зазначив Чхве Су-Юл.

Є й у робота "критичні недоліки". З'ясувалося, що EveR 6 не вміє слухати.

Слухач Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику, розповів, що рухи робота демонструють бездоганний ритм, але їм бракує "дихання". На його думку, технології наразі все ж не вдалося забезпечити колективну та миттєву взаємодію оркестру.

Робот-андроїд EveR 6

EveR 6 – це робот, який виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, на відміну від ChatGPT. Він розроблений інститутом KITECH минулого року, має зріст близько 180 сантиметрів і гнучкі руки. Мета такої репетиції – відповісти на запитання на тлі зростаючого занепокоєння, що передові технології можуть кинути виклик роботі, яку вважали такою, яку можуть виконувати лише люди. EverR 6 не є генеративним штучним інтелектом, як ChatGPT, сказав Лі Донг-вук з KITECH, який відповідав за його розробку. Технологія запрограмована за допомогою технології "захоплення руху" цифрового запису траєкторії кийка за допомогою датчиків".

Нагадаємо, у березні 2021 року у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели унікальну операцію — вперше в Україні робот-хірург da Vinci прооперував дитину. Для операції застосована роботизована система, завдяки чому здорові тканини практично не зазнали пошкоджень.