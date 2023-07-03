Компании по производству чипов хотят сбежать из Китая: куда они перенесут свои заводы

Тайваньские компании стремятся избежать зависимости от китайского рынка и ищут новые площадки для своих предприятий.

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Ведущие тайваньские технологические фирмы рассматривают возможность переноса своих производственных баз в Индию, сообщает Gadgets360. Этот шаг, по словам политиков Тайваня, связан с желанием снизить свою зависимость от китайского рынка на фоне все более напряженных отношений автономного острова с "большой землей".

Заместитель министра национального развития Тайваня Као Шиен-Куэй заявил, что существуют огромные возможности для сотрудничества между Нью-Дели и Тайбэем в области информационных технологий, включая производство полупроводников и электронного оборудования. Чиновница заявила, что крупные тайваньские технологические гиганты рассматривают Индию как ключевое направление для укрепления своих глобальных цепочек поставок.

Индия со своей стороны делает все возможное, чтобы переманить к себе производственные мощности ведущих тайваньских производителей чипов, включая Тайваньскую корпорацию по производству полупроводников (TSMC), крупнейшего в мире производителя чипов, среди клиентов которой когда-то значилась сама Apple.

Но не только TSMC заинтересована в переносе своего производства в Индию. В этой стране уже успешно работает завод тайваньской компании Foxconn по производству iPhone в штате Тамил Наду. В настоящее время компания создает еще один завод по производству техники Apple в индийском штате Карнатака, который, как ожидается, начнет производство к апрелю следующего года.

Ранее Фокус писал, что скоро китайским чипам конец. США и Нидерланды хотят покончить с процессорами из КНР.