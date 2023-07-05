Килограмм тротила на борту: в РФ раскрыли новые детали о дроне, атаковавшем Кубинку (фото)

При столкновении беспилотник пробил металлическую крышу здания и взорвался. Взрывотехники отправили его обломки на экспертизу.

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Дрон, атаковавший во вторник, 4 июля, воинскую часть в Кубинке (Одинцовском городском округе Московской области РФ), был оснащен минимум одним килограммом взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило российское медиа Baza в среду, 5 июля, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, дрон сумел повредить на территории воинской части три металлических кровельных листа. Взрывотехники, которые осмотрели место инцидента, предварительно пришли к выводу, что беспилотный летальный аппарат "нес" в себе как минимум 1000 грамм взрывчатки.

Сейчас обломки БПЛА изучают эксперты, которые должны прояснить некоторые подробности инцидента. Заметим, что Следственный комитет РФ до сих пор не сообщил никаких подробностей, касаемо инцидента дрона в Кубинке.

Взрывы под Москвой: что известно о дроне, атаковавшем военный объект

Аналитики Defence Express считают, что объект в Кубинке атаковал беспилотник UJ-22 Airbornе. Они подчеркнули, что этот беспилотный летальный аппарат уже атаковал объекты на территории России.

К примеру, 25 апреля 2023 года именно такой беспилотник держал курс на российскую столицу, но упал в Подмосковье. Тогда взрывотехники обнаружили, что он нес взрывные пакеты М112, которые применяют, чтобы подорвать железобетонные конструкции и стены зданий, выполненных из разных строительных материалов.

Эксперты считают, что дрон, который обладает такими характеристиками и такой выносливостью, был способен пролететь 400 километров (на таком расстоянии от границы с Украиной расположена Кубинка).

UJ-22 Airbornе — это действительно беспилотник ударного типа, который работает с неуправляемыми авиационными бомбами. Он способен находится в полете семь часов и при этом развивать скорость до 160 км/ч. Радиус действия такого дрона составляет 800 км.

Напомним, 4 июля стало известно, что беспилотник атаковал воинскую часть в Подмосковье. По данным росСМИ, один из дронов-камикадзе нанес удар по административному зданию в городе Кубинка. Тем временем, в Москве сообщают о работе ПВО и перенаправлении самолетов в другие аэропорты, а в Подмосковье фиксируют "прилеты" и пожары.

В июне 2021 года стало известно, что в Украине разработали ударный беспилотник UJ-22 Airborne, сбрасывающий авиабомбы. Беспилотник способен нести на борту неуправляемые авиабомбы для поражения живой силы противника и бронетехники. Разработчики доработали систему сброса, и теперь с него можно сбрасывать 82-мм мины