Оружие РФ содержит более 1000 западных технологий: большинство из них из США

Страна-агрессор все еще находит возможности для поставок санкционных процессоров и других важных компонентов для своей военной техники.

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Совместная санкционная группа главы Офиса президента Андрея Ермака и американского дипломата Майкла Макфола провела исследование большинства образцов захваченной или уничтоженной техники и ракет оккупантов и выяснила, что во всех образцах находится очень много западных компонентов, сообщает Бабель со ссылкой на документ, опубликованный санкционной группой. Под критически важными компонентами эксперты понимают процессоры, микросхемы, транзисторы, регуляторы напряжения, конденсаторы, приемники и т.д.

По результатам исследования оказалось, что в российском оружии и технике насчитывается 1057 компонентов, попадающих под санкции, которые сегодня изготавливают 155 западных компаний. Львиная их доля принадлежит именно американским компаниям. В итоге получается, что несмотря на все санкционное давление России удается получить необходимые компоненты для своего оружия.

В документе приводится исследование российской ракеты Х-101, из-за удара которой, в середине июня в Кривом Роге погибли 11 украинцев, среди которых был ребенок после попадания боеприпаса в жилой дом. В этой ракете насчитали 53 критически важных компонента, произведенных на Западе.

Ракета Х-101 армии оккупантов попала в жилой дом в Кривом Роге Фото: Сергей Лысак / Telegram

Начиная с апреля 2022 года, группа Ермака-Макфола изучила следующие виды российского оружия, которые остались на полях сражений в Украине:

Ракеты "Искандер-К" и "Калибр";

Дроны "Орлан" и "Корсар";

Бронетехнику;

Артиллерию;

Танки Т-72,

Ракеты для РСЗО "Торнадо-Г";

Автомобили "Тайфун-К";

Вертолеты;

Средства РЭБ.

По данным экспертной группы, большинство компонентов производится американскими компаниями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel, AMD, немецкой Infineon Technologies и корейской Samsung. Если говорить о финансовой выгоде, то, например, только Intel в 2022 году получила от продаж этих компонентов в РФ более $700 миллионов.

основные пути поставок санкционных технологий с Запада в Россию Фото: Скриншот

Конечно, ни одна из компаний специально не поставляет санкционные технологии для российской "военки". Все это попадает в Россию через сложную сеть посреднических стран и зарегистрированных в них подставных или не чистых на руку фирм. К сожалению, не всегда компании могут тщательно отследить, куда будет перенаправлены чипы или микросхемы, закупленные, например, компанией из ОАЭ или Китая. Если судить по схемам поставок, которые удалось выяснить санкционной группе Ермака-Макфола, то лидирующими транспортными хабами для теневых поставок в РФ служат, Китай, ОАЭ, Турция и Гонконг. Согласно исследованию прошлого года таких критически важных иностранных компонентов в российском оружии насчитали $2,9 миллиарда.

Эксперты отмечают, что, к сожалению, несмотря на санкции, импорт критически важных компонентов для российского оружия вернулся до санкционного уровня. И хотя каждая западная корпорация искренне заверяет, что старается проверять все компании, покупающие их продукцию, видимо данного контроля явно недостаточно для предотвращения экспорта санкционных чипов и микросхем в Россию.

Ранее Фокус писал, что Китай считает, что ударил мощными санкциями по военной электронике США. Эксперты уже оценили возможный ущерб и насколько он реален.