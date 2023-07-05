"Боги войны": бойцы ВСУ раскрыли, как дроны помогают уничтожать россиян на Донбассе

Квадракоптеры на фронте помогают уничтожать технику и живую силу во время наступлений противника, а также выполняют тяжелую работу разведчиков, сохраняя жизни пехотинцев.

Related video

Украинские военные 10-й бригады отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" во время боевых действий в Донецкой области активно используют беспилотники Mavic 3. Об этом говорится в репортаже АрміяInform, который был опубликован 4 июля.

Квадракоптеры на передовой, как говорят сами военные, — это "глаза" артиллеристов, танкистов, минометчиков и пехотинцев. Аэроразведчики передают полученные с помощью техники координаты своим боевым товарищам, как только солдаты и техника противника начинают двигаться вперед.

"Наши боевые товарищи кроют россиян, те начинают суетиться и убегать, кому удается, конечно. Активнее всего они пытаются вести себя тогда, когда Боги войны отрабатывают по ним. Когда на этих позициях были "вагнеровцы", они сразу пытались лезть, но собратья останавливали их огнем арты, — рассказал журналистам аэроразведчик Михаил.

Дроны Mavic 3 — самые популярные БПЛА, которые использую военные при выполнении поставленных боевых задач.

"Мы летаем только такими моделями дронов. У нас много батарей к нему и пульты. Каждый аккумулятор рассчитан на максимальное время работы до 25 минут", — рассказал аэроразведчик Александр.

По его словам, дроны делают за разведчиков ВСУ всю тяжелую работу и позволяют лишний раз не рисковать людьми. Но в работе с "мавиками" возникают и трудности. Так, время активности дрона, когда он может выполнять необходимые действия, очень зависит от погодных условий. Время работы беспилотника сокращается, если он попал под дождь и намок. Кроме того намокают коптер и камера и поэтому изображение, которое получают на экран операторы, получается нечетким и размытым.

Когда Mavic 3 в такую погоду возвращается с боевого наблюдения, военные внимательно осматривают его, уделяя особое внимание лопастям и камере. Если видят там воду, то ставят технику сушиться камерой вверх. Также дрон тратит больше заряда, когда движется против ветра. Технике легче работать в безветренную погоду.

Аэроразведчики показали результат работы квадрокоптера и артиллерии Фото: Twitter/Armia_fm

Напомним, 5 июля Фокус писал о том, что известно о дронах, которые скоро получат ВСУ. Мы рассказали читателям, что это за дроны, как они выглядят и с помощью каких технических характеристик могут повлиять на боевые действия в Украине.

Днем ранее, 4 июля, стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. Военным передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага.