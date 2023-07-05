"Боги війни": бійці ЗСУ розкрили, як дрони допомагають знищувати росіян на Донбасі

Квадракоптери на фронті допомагають знищувати техніку і живу силу під час наступів противника, а також виконують важку роботу розвідників, зберігаючи життя піхотинців.

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Українські військові 10-ї бригади окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" під час бойових дій у Донецькій області активно використовують безпілотники Mavic 3. Про це йдеться в репортажі АрміяInform, який було опубліковано 4 липня.

Квадракоптери на передовій, як кажуть самі військові, — це "очі" артилеристів, танкістів, мінометників і піхотинців. Аеророзвідники передають отримані за допомогою техніки координати своїм бойовим товаришам, щойно солдати та техніка противника починають рухатися вперед.

"Наші бойові товариші криють росіян, ті починають метушитися і тікати, кому вдається, звісно. Найактивніше вони намагаються поводитися тоді, коли Боги війни відпрацьовують по них. Коли на цих позиціях були "вагнерівці", вони одразу намагалися лізти, але побратими зупиняли їх вогнем арти, — розповів журналістам аеророзвідник Михайло.

Дрони Mavic 3 — найпопулярніші БПЛА, які використовують військові під час виконання поставлених бойових завдань.

"Ми літаємо тільки такими моделями дронів. У нас багато батарей до нього і пульти. Кожен акумулятор розрахований на максимальний час роботи до 25 хвилин", — розповів аеророзвідник Олександр.

За його словами, дрони роблять за розвідників ЗСУ всю важку роботу і дозволяють зайвий раз не ризикувати людьми. Але в роботі з "мавіками" виникають і труднощі. Так, час активності дрона, коли він може виконувати необхідні дії, дуже залежить від погодних умов. Час роботи безпілотника скорочується, якщо він потрапив під дощ і намок. Крім того, намокають коптер і камера, і тому зображення, яке отримують на екран оператори, виходить нечітким і розмитим.

Коли Mavic 3 у таку погоду повертається з бойового спостереження, військові уважно оглядають його, приділяючи особливу увагу лопатям і камері. Якщо бачать там воду, то ставлять техніку сушитися камерою догори. Також дрон витрачає більше заряду, коли рухається проти вітру. Техніці легше працювати в безвітряну погоду.

Аеророзвідники показали результат роботи квадрокоптера та артилерії Фото: Twitter/Armia_fm

Нагадаємо, 5 липня Фокус писав про те, що відомо про дрони, які скоро отримають ЗСУ. Ми розповіли читачам, що це за дрони, який вони мають вигляд і за допомогою яких технічних характеристик можуть вплинути на бойові дії в Україні.

Днем раніше, 4 липня, стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. Військовим передають розвідувальні та ударні коптери, які допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога.