Испугались "умных" дронов в Украине: США срочно создают оружие против ИИ

Китайские БПЛА с искусственным интеллектом все больше угрожают безопасности страны, считают в Пентагоне.

Related video

В Министерстве обороны США считают, что дроны с искусственным интеллектом представляют большую опасность для военной техники и ищут способы их нейтрализовать. Об этом сообщило медиа C4ISRNET в среду, 5 июля.

Поводом для усиления беспокойства в Минобороны США стала ситуация, когда недорогой ударный дрон китайского производства украинские военные использовали против российского танка Т-90. В результате беспилотник за $2 тыс. уничтожил бронированную технику, стоящую миллионы долларов.

Ввиду этого заместитель министра обороны США Кэтлин Холланд Хикс обратилась к разработчикам, которые работают в сфере оборонной промышленности. Она попросила помочь изобрести такие технологии, которые помогли бы оградить дорогостоящую военную технику от потенциального вредоносного действия "умных" беспилотников.

Хикс считает, что растущая популярность и доступность в частности китайских БПЛА угрожает обороне страны в воздушной, наземной, подземной, водной и подводной сферах.

Замглавы Пентагона также озвучила критерии к будущему антидроновому оружию. Оно должно уметь:

предотвращать физические и электронные атаки беспилотных систем, не истощая оборонительные возможности;

использовать кинетическую защиту и защиту с направленной энергией;

обнаруживать рои дронов;

создавать барьеры или препятствия, которые мешают навигации.

Кроме того, согласно опубликованному заявлению, Минобороны США нуждается в:

новых датчиках, которые способны быстро отслеживать и идентифицировать дроны;

автономных защитных технологиях, которые атакуют навигационные системы вражеских дронов;

технологиях пассивного поражения, которые могут нацеливаться и использовать уязвимости в алгоритмах искусственного интеллекта беспилотных систем.

Напомним, в начале июля стало известно о том, что китайский боевой дрон Scorpion A стал смертоноснее. Одним из главных ключевых моментов в модернизации этого БПЛА стало добавление трех новых точек подвески для крепления различных боеприпасов — теперь их семь.

Также в это время СМИ писали о том, что украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон. Четырехколесная машина стоит всего 30 тыс. грн и похожа на игрушку, но на деле является опасным оружием.