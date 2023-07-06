Злякалися "розумних" дронів в Україні: США терміново створюють зброю проти ШІ

Китайські БПЛА зі штучним інтелектом дедалі більше загрожують безпеці країни, вважають у Пентагоні.

Related video

У Міністерстві оборони США вважають, що дрони зі штучним інтелектом становлять велику небезпеку для військової техніки і шукають способи їх нейтралізувати. Про це повідомило медіа C4ISRNET у середу, 5 липня.

Приводом для посилення занепокоєння в Міноборони США стала ситуація, коли недорогий ударний дрон китайського виробництва українські військові використовували проти російського танка Т-90. У результаті безпілотник за $2 тис. знищив броньовану техніку, що коштує мільйони доларів.

Зважаючи на це, заступник міністра оборони США Кетлін Голланд Гікс звернулася до розробників, які працюють у сфері оборонної промисловості. Вона попросила допомогти винайти такі технології, які допомогли б захистити дорогу військову техніку від потенційної шкідливої дії "розумних" безпілотників.

Гікс вважає, що зростаюча популярність і доступність, зокрема китайських БПЛА, загрожує обороні країни в повітряній, наземній, підземній, водній і підводній сферах.

Заступник голови Пентагону також озвучила критерії до майбутньої антидронової зброї. Вона має вміти:

запобігати фізичним та електронним атакам безпілотних систем, не виснажуючи оборонних можливостей;

використовувати кінетичний захист і захист зі спрямованою енергією;

виявляти рої дронів;

створювати бар'єри або перешкоди, які заважають навігації.

Крім того, згідно з опублікованою заявою, Міноборони США потребує:

нових датчиках, які здатні швидко відстежувати та ідентифікувати дрони;

автономних захисних технологіях, які атакують навігаційні системи ворожих дронів;

технологіях пасивного ураження, які можуть націлюватися і використовувати вразливості в алгоритмах штучного інтелекту безпілотних систем.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо про те, що китайський бойовий дрон Scorpion A став смертоноснішим. Одним із головних ключових моментів у модернізації цього БПЛА стало додавання трьох нових точок підвіски для кріплення різних боєприпасів — тепер їх сім.

Також у цей час ЗМІ писали про те, що український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон. Чотириколісна машина коштує всього 30 тис. грн і схожа на іграшку, але насправді є небезпечною зброєю.