Украинцы могут покупать билеты по-новому: что изменилось в приложении "Укрзалізниці"

Новый алгоритм поможет подобрать удобную пересадку, чтобы добраться в нужный город гораздо быстрее, чем прямым маршрутом. А еще можно будет поменять свое место на более удобное прямо в пути.

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Украинцы давно привыкли оформлять покупки билетов на все виды транспорта прямо онлайн с помощью смартфона или ПК. Приложение "Укрзалізниці" активно использует более 500 тысяч наших граждан. Железнодорожники постоянно вводят новые удобные функции в свое приложение и сегодня объявили о новой возможности: покупке билетов с выбором оптимальных и удобных пересадок.

По словам директора департамента по вопросам информационных технологий "Укрзалізниці" Эрнеста Клименко, иногда маршрут с пересадкой даже быстрее прямого. Поэтому есть смысл попробовать несколько вариантов выбора поездов, а не зацикливаться на прямых маршрутах.

Тем более, "Укрзалізниця" значительно усовершенствовала подбор подобных пересадок. Например, специальный алгоритм подберет минимальное время на пересадку между различными поездами (минимум 20 минут), чтобы вы успели сориентироваться на станции и найти нужный вам поезд, на который необходимо пересесть. Максимальное время пути будет составлять 36 часов, а если потребуется больше, то приложение просто не будет предлагать такие варианты. Так же программа постарается подобрать удобные рейсы для пересадок, с минимальным расстоянием по маршруту.

Так выглядит функция покупки билетов с пересадками в мобильном приложении

Но, пожалуй, сам любопытным нововведением является возможность изменить свое место прямо в пути следования. Например, если вы хотели ехать в купе, но свободных билетов не было, то вы можете сразу в приложении забронировать себе место, которое освободиться после выхода другого пассажира на одной из станций. В таком случае у вас в приложении появится сразу два проездных билета на один и тот же поезд.

Если вы только собираетесь установить приложение "Укрзалізниці" или уже его установили, то эти новые функции могут быть пока что недоступными. Железнодорожники обещают полностью активировать весь функционал в течение недели для всех желающих.

Ранее Фокус рассказывал, что "Укрзализныця" наладит переходы в страны ЕС. Планируют модернизировать самые перспективные переходы с Польшей, Румынией и Венгрией. Первые проекты на участие в конкурсе Украина подала совместно со странами-соседями, поэтому сделан акцент именно на развитие этих переходов.