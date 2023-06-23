"Укрзализныця" наладит переходы в страны ЕС: что будет сделано
Первые проекты на участие в конкурсе Украина отправляла вместе со странами-соседями, поэтому сделан акцент именно на развитие западных переходов.
"Укрзализныця" 23 июня сообщила о первых проектах в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (механизм сообщения Европы), в рамках которой Украина за деньги Европейского Союза будет развивать железнодорожную инфраструктуру в пунктах пропуска на границе. Об этом пишет пресс-служба УЗ.
На что потратят деньги
Отмечается, что "Укрзализныця" планирует перестроить самые перспективные переходы со странами Евросоюза, а именно:
- на границе с Польшей: Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика;
- на границе с Венгрией и Словакией: Чоп – Чьерна-над-Тисоу / Захонь (интермодальный терминал и инфраструктура на станции Чоп);
- на границе с Румынией: Вадул – Сирет и Глубокая – Буковинская (реконструкция станционных путей 14355 мм).
Первые проекты на участие в конкурсе Украина подала совместно со странами-соседями, поэтому сделан акцент именно на развитие западных переходов.
"Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине", – отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.Важно
Следующие заявки Украина будет подавать в сентябре 2023 года уже самостоятельно.
"Планируем заниматься железнодорожными коридорами TEN-Т с евроколеей 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с Евросоюзом", – рассказал директор департамента стратегии и трансформации "Укрзализныци" Олег Яковенко.
Только для женщин: в украинских поездах появятся новые купе
12 июня стало известно, что УЗ официально запустила первые женские купе на ряде своих поездов. В пилотном режиме билет в такие купе доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые пользуются наибольшей популярностью среди пассажиров с начала года:
- поезд №81 Киев — Ужгород;
- поезд №41 Днепр — Трускавец;
- поезд №75 Киев — Кривой Рог;
- поезд №15 Харьков — Ясиня.
Тем временем Фокус уже писал о новом скандале вокруг УЗ: украинка с 6-летним сыном не смогла забронировать билет в женский вагон, проезд в котором стал доступен с 12 июня.
Напомним, СБУ разоблачила агента Российской Федерации, который планировал помешать контрнаступлению ВСУ при помощи подрыва железной дороги в Днепропетровской области. Им оказался сотрудник местной станции "Укрзализныци".