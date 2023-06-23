"Укрзализныця" наладит переходы в страны ЕС: что будет сделано

Первые проекты на участие в конкурсе Украина отправляла вместе со странами-соседями, поэтому сделан акцент именно на развитие западных переходов.

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"Укрзализныця" 23 июня сообщила о первых проектах в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (механизм сообщения Европы), в рамках которой Украина за деньги Европейского Союза будет развивать железнодорожную инфраструктуру в пунктах пропуска на границе. Об этом пишет пресс-служба УЗ.

На что потратят деньги

Отмечается, что "Укрзализныця" планирует перестроить самые перспективные переходы со странами Евросоюза, а именно:

на границе с Польшей: Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика;

на границе с Венгрией и Словакией: Чоп – Чьерна-над-Тисоу / Захонь (интермодальный терминал и инфраструктура на станции Чоп);

на границе с Румынией: Вадул – Сирет и Глубокая – Буковинская (реконструкция станционных путей 14355 мм).

Первые проекты на участие в конкурсе Украина подала совместно со странами-соседями, поэтому сделан акцент именно на развитие западных переходов.

"Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине", – отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

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Следующие заявки Украина будет подавать в сентябре 2023 года уже самостоятельно.

"Планируем заниматься железнодорожными коридорами TEN-Т с евроколеей 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с Евросоюзом", – рассказал директор департамента стратегии и трансформации "Укрзализныци" Олег Яковенко.

Только для женщин: в украинских поездах появятся новые купе

12 июня стало известно, что УЗ официально запустила первые женские купе на ряде своих поездов. В пилотном режиме билет в такие купе доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые пользуются наибольшей популярностью среди пассажиров с начала года:

поезд №81 Киев — Ужгород;

Киев — Ужгород; поезд №41 Днепр — Трускавец;

Днепр — Трускавец; поезд №75 Киев — Кривой Рог;

Киев — Кривой Рог; поезд №15 Харьков — Ясиня.

Тем временем Фокус уже писал о новом скандале вокруг УЗ: украинка с 6-летним сыном не смогла забронировать билет в женский вагон, проезд в котором стал доступен с 12 июня.

Напомним, СБУ разоблачила агента Российской Федерации, который планировал помешать контрнаступлению ВСУ при помощи подрыва железной дороги в Днепропетровской области. Им оказался сотрудник местной станции "Укрзализныци".