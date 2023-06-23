"Укрзалізниця" налагодить переходи до країн ЄС: що буде зроблено

Перші проєкти на участь у конкурсі Україна відправляла разом із країнами-сусідами, тому зроблено акцент саме на розвиток західних переходів.

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"Укрзалізниця" 23 червня повідомила про перші проєкти в межах європейської програми Connecting Europe Facility (механізм сполучення Європи), у межах якої Україна за гроші Європейського Союзу розвиватиме залізничну інфраструктуру в пунктах пропуску на кордоні. Про це пише пресслужба УЗ.

На що витратять гроші

Зазначається, що "Укрзалізниця" планує перебудувати найперспективніші переходи з країнами Євросоюзу, а саме:

на кордоні з Польщею: Ягодин — Дорогуськ і Мостиська II — Медика;

на кордоні з Угорщиною та Словаччиною: Чоп — Чиєрна-над-Тісоу / Захонь (інтермодальний термінал та інфраструктура на станції Чоп);

на кордоні з Румунією: Вадул — Сірет і Глибока — Буковинська (реконструкція станційних колій 14355 мм).

Перші проєкти на участь у конкурсі Україна подала спільно з країнами-сусідами, тому зроблено акцент саме на розвиток західних переходів.

"Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні", — зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Важливо

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Наступні заявки Україна подаватиме у вересні 2023 року вже самостійно.

"Плануємо займатися залізничними коридорами TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного і пасажирського сполучення з Євросоюзом", — розповів директор департаменту стратегії та трансформації "Укрзалізниці" Олег Яковенко.

Тільки для жінок: в українських потягах з'являться нові купе

12 червня стало відомо, що УЗ офіційно запустила перші жіночі купе на низці своїх потягів. У пілотному режимі квиток у такі купе доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які користуються найбільшою популярністю серед пасажирів з початку року:

потяг №81 Київ — Ужгород;

Київ — Ужгород; потяг №41 Дніпро — Трускавець;

Дніпро — Трускавець; потяг №75 Київ — Кривий Ріг;

Київ — Кривий Ріг; потяг №15 Харків — Ясіня.

Тим часом Фокус уже писав про новий скандал навколо УЗ: українка із 6-річним сином не змогла забронювати квиток у жіночий вагон, проїзд у якому став доступним з 12 червня.

Нагадаємо, СБУ викрила агента Російської Федерації, який планував перешкодити контрнаступу ЗСУ за допомогою підриву залізниці на Дніпропетровщині. Ним виявився співробітник місцевої станції "Укрзалізниці".