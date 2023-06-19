Хотів зірвати контрнаступ: СБУ затримала співробітника "Укрзалізниці" (фото, відео)

За інформацією спецслужби, чоловік співпрацював із росіянами з початку цього року. Користуючись становищем, він фіксував на камеру всі пересування техніки ЗСУ.

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Служба безпеки України затримала агента Російської Федерації, який хотів зірвати український контрнаступ за допомогою підриву залізниці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба відомства 19 червня.

Співробітники контррозвідки провели спецоперацію, що складалася з кількох етапів. Проходила вона у прифронтових населених пунктах Дніпропетровської області та принесла позитивний результат.

Спецслужбі вдалося викрити агента ГРУ та ним виявився співробітник місцевої станції "Укрзалізниці". З початку 2023 року він співпрацював із кадровим співробітником російської розвідки та виконував завдання.

"Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

СБУ викрила агента РФ, який планував диверсію на Дніпропетровщині Фото: СБУ СБУ викрила агента РФ, який планував диверсію на Дніпропетровщині Фото: СБУ СБУ викрила агента РФ, який планував диверсію на Дніпропетровщині Фото: СБУ СБУ викрила агента РФ, який планував диверсію на Дніпропетровщині Фото: СБУ

Для виконання завдань противника вiн ретельно знімав все на власний телефон, після чого відомості передавав росіянам. Ця інформація противнику потрібна була для того, щоб завдавати ударів по області.

Серед завдань також був "варіант диверсії" на об'єктах "Укрзалізниці" за допомогою завербованого чоловіка, але план провалився.

"Агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали", — продовжили в СБУ.

Під час обшуку у нього вдома знайшли гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велику кількість патронів до стрілецької зброї, димові шашки.

Йому загрожує довічний термін за ґратами.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом". За інформацією відомства, було розроблено спеціальну схему, за допомогою якої товар переоформляли на інших одержувачів. Підозрюваним загрожує 12 років в'язниці.