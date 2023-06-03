Відкрита Європа. В які закордонні міста можна потрапити потягами з України і скільки це коштує

Через війну і скасування авіаперельотів українці втратили можливість добиратись до ЄС в найшвидший спосіб — літаками. Втім "Укрзалізниця" пропонує альтернативні варіанти, які мають постійний попит. Фокус розказує, до яких міст і за які гроші ви можете доїхати.

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Днями "Укрзалізниця" запустила тестовий потяг з Києва до Варшави, сформований з 14 українських стандартних вагонів. До цього польські залізничники пропускали на територію країни лише спеціальні, більш вузькі вагони, що мають 3-місні купе. Якщо тестовий поїзд пройде випробування та отримає погодження з польської сторони, це дозволить у кілька разів збільшити пропозицію місць для пасажирів в поїздах з Києва до Варшави.

Після скасування авіарейсів в Україні через повномасштабну війну залізниця залишилась найбільш зручним транспортом для подолання великих відстаней і виїзду за кордон. На сьогодні мережа міжнародних перевезень поїздами не є аж настільки розгалуженою. Проте базові потреби українців "Укрзалізниця" точно закриває. Розбираємось, куди сьогодні можна дістатись з України потягами та скільки це коштує.

Куди можна дістатись потягами з України

Польща

Київ — Холм, Харків — Холм

Вартість квитка:

купе з Києва до Холма — приблизно 1200 грн;

купе з Харкова до Холма — приблизно 1600 грн.

З Києва до польського міста Холм (на сайті "Укрзалізниці" — Хелм) ходять два потяги — 019 К та 023 К. Перший вирушає з української столиці 18:14, до місця призначення прибуває о 5 ранку (час в дорозі — майже 12 годин). Другий вирушає о 22:30, прибуває о 12:14 (час в дорозі — майже 15 годин).

З Харкова до Хелма ходить один потяг — 093 О, який вирушає о 13:36 та прибуває о 12:12 (час в дорозі — майже 24 години).

Важливо: в Хелмі можна пересісти на потяг ІС 211010 до Варшави. "Укрзалізниця" пропонує своїм пасажирам дочекатись пересадки безпосередньо в українському потязі на станції Холм.

З Києва залізницею можна доїхати до Холма, Перемишля та Варшави Фото: Укрзализныця

Київ — Перемишль, Одеса — Перемишль, Харків — Перемишль, Запоріжжя — Перемишль

Вартість квитка:

Квиток з Києва на "Інтерсіті" — від 1000 грн (2 клас) до 1500 (1 клас);

Квиток з Києва в нічному потязі (купе) — 1800 грн (053 К) — 1900 грн (089 К).

Перемишль (на сайті "Укрзалізниці" вказана польська назва Пшемисль) — зручний логістичний вузол. Тут можна пересісти на інші потяги до польських міст (Вроцлава, Варшави, Гданська, Кракова) або на автобуси Flixbus, які ходять до різних країн Європи. Залізнична станція вже адаптована під українських пасажирів — є вказівники українською мовою, є інформаційні пункти для українців, плюс досі є волонтерські пункти, де можна взяти воду та чай.

Київ — Варшава

Вартість квитка:

За даними на грудень 2022 р. квиток коштував 1644 грн. Перевірити актуальні ціни неможливо.

Безумовний плюс поїзда 067 "Київ — Варшава" — це те, що пасажири можуть дістатись до місця призначення без пересадок. Але через невелику кількість українських спеціальних вагонів, які зараз можуть їздити територією Польщі, купити квиток майже неможливо. Принаймні до кінця липня вільних місць немає. Водночас якщо тестовий потяг зі стандартних вагонів пройде польську перевірки, це дасть змогу перевозити більше пасажирів.

Важливо: квитки на цей поїзд можна купити тільки у застосунку "Укрзалізниці". Кінцева станція — "Варшава Всходня" (не Центральна і не Заходня).

Квитки треба купувати до станції "Варшава Всходня"

Чехія

Київ — Перемишль — Прага

Вартість квитка:

Від 2 тис. грн (сидячий вагон, 2 клас). У вартість входить вода, а також кава/чай.

Поїзд Київ – Прага — не український, а чеський, тому квитки треба купувати не на сайті "Укрзалізниці", а на сайті компанії-перевізника Regiojet. Але працює він в парі з українським "Інтерсіті". Іншими словами, купив один квиток на потяг, ви спочатку їдете української залізницею, а вже на станції в Перемишлі пересідаєте на поїзд Regiojet. Потяги стикуються, тому якщо український "Інтерсіті" запізнюється, чеський состав його очікує.

Угорщина

Мукачево — Будапешт

Вартість квитка:

Від 900 грн за вагон 2 класу.

Купити квиток на потяг "Латориця" з України до Будапешту можна на сайті Угорської державної залізниці. Зараз по маршруту Мукачево — Будапешт курсують два потяги: о 12.30 та о 16.30. Час в дорозі — 7 годин.

Австрія

Чоп — Відень

Вартість квитка:

1730 грн

Наприкінці квітня "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового безпересадкового вагона сполученням Чоп — Відень. Пасажири можуть сісти в Києві на поїзд 749 до Ужгорода, що відправляється щодня о 13:16 та прибуває у Чоп о 01:10 ночі. З Чопу він відправляється о 03:28 та прибуває до Відня о 11:21.

Важливо: квиток можна купити тільки в міжнародних касах "Укрзалізниці". У застосунку чи на сайті такої опції немає.

Словаччина

Мукачево — Кошице

Вартість квитка:

Приблизно 900 грн

З України до Словаччини ходять два прямих потяги: о 14:48 та 18:16. Час подорожі — 4,5 години. Квитки можна купити, наприклад, на чеському сайті czech-transport.com.

В місті знаходиться міжнародний аеропорт, звідки можна вирушити до Австрії, Болгарії, Чехії, а також скористатись послугами лоукостера WizzAir.

В умовах відсутності перельотів потяги залишились найкомфортнішим способом дістатись за кордон Фото: Укрзалізниця

Молдова

Київ — Кишинів

Вартість квитка:

Плацкарт — 1913 грн;

Купе — 2690 грн;

Люкс — 4976 грн.

Поїзд 351 К вирушає з Києва о 17:02 та прибуває о 10:47. Час поїздки — майже 18 годин.