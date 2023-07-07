Военные испытали "неуязвимый" GPS для cамолетов: РЭБ России его не заглушат
Пока что модуль протестировали на пассажирском самолете, но вскоре испытают на боевых истребителях.
Компания Northrop Grumman, которая является одним из главных военных поставщиков Пентагона, протестировала вместе с армией США новый устойчивый к помехам GPS-модуль для истребителей, сообщает Interesting Engineering. Модуль имеет маркировку EGI-M и вскоре может появиться на всех военных самолетах ВВС США.
EGI-M предварительно протестировали на небольшом гражданском самолете Cessna, который по своим размерам близок к военным истребителям. Как только система будет запущена в производство, она будет установлена сначала на истребителях F-22 Raptor, а вскоре после этого на тактических самолетах дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Главная задача модуля – защита от помех вражеских систем РЭБ, который стараются заглушить навигацию атакующих самолетов, чтобы пилоты не могли ориентироваться в пространстве и наносить точные удары.
Системы электронной радиоборьбы – одна из главных опасностей для авиации в современных войнах, отмечают в компании. Если врагу с помощью РЭБ удается заглушить GPS и другие важные радарные системы, то пилот становится практически "слепым", что делает его легкой мишенью для перехватчиков и систем ПВО. Более того, в некоторых случаях (ночью или в плохую погоду) пилот может даже разбиться.
"В последний раз американский летчик был сбит вражеским пилотом в небе в далеком 1953 году, и мы непрестанно все эти десятилетия совершенствуем радиоэлектронные системы самолетов, чтобы обезопасить наши воздушные силы", — заявил Джеймс Хекер, генерал ВВС США. "Мы постоянно извлекаем уроки из современных войн и отмечаем все новые опасности, которые возникают на поле боя стараясь находить против них технические решения", — добавил генерал.
Высокопоставленный военный отметил, что сегодня, в условиях постоянных угроз от России и Китая, особенно важно не отставать в создании новаторских решений, особенно в сфере технологий. По словам Джеймса Хекера, ни одна из современных систем противостояния РЭБ не может быть совершенной и гарантировать 100% результат, новые модули просто обязаны увеличить "временной зазор", за который пилот сможет уйти из-под влияния РЭБ и восстановить превосходство в воздухе.
Ранее Фокус рассказывал, что Путин приказал усилить ядерные бомбардировщики Ту-160 новой электроникой. Там тоже установят современные модули защиты от систем РЭБ.