Украинские дроны "Бандерык-К" разносят окопы ВС РФ на фронте: что о нем известно (видео)

ВСУ эффективно применяют беспилотники вместе с новой станцией связи в Донецкой области и на южном направлении. Они наносят оккупантам большой ущерб

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10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" успешно применила против российских оккупантов дроны-камикадзе украинского производства "Бандерик-К". Видеокадры опубликовал Telegram-канал производителя БПЛА "Дронарня" 9 июля.

На них видно, как FPV-дроны уничтожают технику противника и его живую силу. Хорошие результаты этот беспилотник-камикадзе показал во время "работы" военных "Эдельвейса" по окопам ВС РФ — они поразили несколько солдат противника меткими ударами.

Что известно об украинском дроне-камикадзе Бандерик-К

Это беспилотный летальный аппарат на 7-дюймовой раме на аналоговой системе связи. Беспилотник-камикадзе оснащен курсовой камерой на неподвижном подвесе.

Управление БпАК Бандерик-К осуществляется через наземную станцию с выносными антеннами на мачте. Она состоит из 19-дюймового монитора, выносной мачты (может подниматься на высоту до 3-х метров), встроенного DVR и пульта управления.

Технические характеристики БПЛА Бандерик-К:

масса — 2 кг;

тип питания — li-on 6s2p 21700;

время полета — 15 мин;

радиус действия — 8 км;

запуск — ручной режим.

Дрон-камикадзе Бандерик-К с наземной станцией

Напомним, 7 июля СМИ писали о том, что российский оккупант сдался в плен, увидев в небе беспилотник ВСУ. Оккупант рассказал, что служил в подразделении "Шторм Z-4". Его сослуживцев грозились расстрелять свои же, если они покинут позиции.

Также медиа сообщали о том, что турецкие Bayraktar TB2 спасли Украину. По мнению Тараса Чмута, который сегодня возглавляет фонд "Повернись живим" (занимается сбором средств на закупку беспилотников), с помощью Bayraktar TB2 украинские герои наносили массовые стремительные удары по растянувшейся логистике оккупантов.