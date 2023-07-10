Українські дрони "Бандерик-К" розносять окопи ЗС РФ на фронті: що про нього відомо (відео)

ЗСУ ефективно застосовують безпілотники разом із новою станцією зв'язку на Донеччині та на південному напрямку. Вони завдають окупантам великої шкоди

Related video

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" успішно застосувала проти російських окупантів дрони-камікадзе українського виробництва "Бандерик-К". Відеокадри опублікував Telegram-канал виробника БПЛА "Дронарня" 9 липня.

На них видно, як FPV-дрони знищують техніку противника та його живу силу. Хороші результати цей безпілотник-камікадзе показав під час "роботи" військових "Едельвейса" по окопах ЗС РФ — вони уразили кілька солдатів противника влучними ударами.

Що відомо про український дрон-камікадзе Бандерик-К

Це безпілотний літальний апарат на 7-дюймовій рамі на аналоговій системі зв'язку. Безпілотник-камікадзе оснащений курсовою камерою на нерухомому підвісі.

Управління БпАК Бандерик-К здійснюється через наземну станцію з виносними антенами на щоглі. Вона складається з 19-дюймового монітора, виносної щогли (може підніматися на висоту до 3-х метрів), вбудованого DVR і пульта управління.

Технічні характеристики БПЛА Бандерик-К:

маса — 2 кг;

тип живлення — li-on 6s2p 21700;

час польоту — 15 хв;

радіус дії — 8 км;

запуск — ручний режим.

Дрон-камікадзе Бандерик-К із наземною станцією

Нагадаємо, 7 липня ЗМІ писали про те, що російський окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник ЗСУ. Окупант розповів, що служив у підрозділі "Шторм Z-4". Його товаришів по службі погрожували розстріляти свої ж, якщо вони покинуть позиції.

Також медіа повідомляли про те, що турецькі Bayraktar TB2 врятували Україну. На думку Тараса Чмута, який сьогодні очолює фонд "Повернись живим" (займається збором коштів на закупівлю дронів), за допомогою Bayraktar TB2 українські герої наносили масові стрімкі удари по розтягнутій логістиці окупантів.