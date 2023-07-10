Солдат ВС РФ сдался в плен украинскому дрону, но подорвался на мине: как его спасли

Украинские военные оказали пленному медицинскую помощь, пока беспилотник снимал происходящее с воздуха.

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На южном направлении российский военный сдался дрону, но чуть не погиб, подорвавшись на мине. Соответсвующее видео опубликовал в своем телеграм-канале заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

Российский оккупант решил сдаться в плен украинским военным. Пока боец ВС РФ шел по полю с высокой травой, подняв руки, его сопровождал беспилотный летальный аппарат ВСУ.

Однако в какой-то момент пленный либо наступил на мину, либо задел ногой растяжку, после чего прозвучал взрыв. Двое бойцов Вооруженных сил Украины подошли к пленному, наложили ему на раненую ногу турникет и увели прочь. В это время все происходящее с высоты птичьего полета фиксировал дрон.

"Нашим бойцам пришлось выдвинуться в серую зону, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь и уже потом доставить россиянина на наши позиции. Отношение к пленным", — прокомментировал ситуацию Мысягин.

Напомним, в начале июля российский оккупант сдался в плен, увидев в небе беспилотник ВСУ. По словам оккупанта, его сослуживцев грозились расстрелять свои же, если они покинут позиции. Также он рассказал, что приехал воевать против украинцев из Ставрополя. Его зовут Козликин Евгений Романович, родился в 1992-м году. Проходил службу в подразделении "Шторм Z-4".

Кроме того недавно в Минобороны опубликовали загадочный ролик с намеком. Для большего понимания, что на самом деле сейчас может происходить, когда ВСУ молчат, в ролике показали кадры освобождения Харьковской области и населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.