Приехал из Ставрополя: российский оккупант сдался в плен, увидев в небе беспилотник ВСУ (видео)

Оккупант рассказал, что служил в подразделении "Шторм Z-4". Его сослуживцев грозились расстрелять свои же, если они покинут позиции.

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Воины из 8-й отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" показали, как российский оккупант решил сдаться в плен, увидев в небе украинский дрон. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале 8 ОГШБ.

"Очередной пленный оккупант для обменного фонда, увидев наш дрон, сдался в плен", — сказано в сообщении.

Кроме того, на видео уже сдавшийся в плен россиянин рассказывает, что приехал воевать против украинцев из Ставрополя. Его зовут Козликин Евгений Романович, родился в 1992-м году. Проходил службу в подразделении "Шторм Z-4".

По словам оккупанта, его сослуживцев грозились расстрелять свои же, если они покинут позиции.

Российский оккупант сдался в плен, увидев украинский беспилотник

Напомним, что в Минобороны опубликовали загадочный ролик с намеком. Для большего понимания, что на самом деле сейчас может происходить, когда ВСУ молчат, в ролике показали кадры освобождения Харьковской области и населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Кроме того, бойцы ГПСУ показали 10-часовой бой с ВС РФ. Под Авдеевкой российские оккупанты пошли на штурм и атаковали позиции ГПСУ танками, артиллерией, авиацией и химическими боеприпасами. Несмотря на это, пограничники выстояли и дали перца россиянам и даже затрофеили 2 их танка.

Также сообщалось, что под Бахмутом бойцы 3 ОШБр превратили российский танк Т-80 в металлолом. Воины 3-й штурмовой бригады ВСУ двумя выстрелами из ПТРК NLAW и Javelin уничтожили танк российских оккупантов.