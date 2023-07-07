Приїхав зі Ставрополя: російський окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник ЗСУ (відео)

Окупант розповів, що служив у підрозділі "Шторм Z-4". Його товаришів по службі погрожували розстріляти свої ж, якщо вони залишать позиції.

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Воїни з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону "Едельвейс" показали, як російський окупант вирішив здатися в полон, побачивши в небі український дрон. Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі 8 ОГШБ.

"Черговий полонений окупант для обмінного фонду, побачивши наш дрон, здався в полон", — ідеться в повідомленні.

Крім того, на відео росіянин, який уже здався в полон, розповідає, що приїхав воювати проти українців зі Ставрополя. Його звуть Козлікін Євген Романович, народився в 1992-му році. Проходив службу в підрозділі "Шторм Z-4".

За словами окупанта, його товаришів по службі погрожували розстріляти свої ж, якщо вони залишать позиції.

Російський окупант здався в полон, побачивши український безпілотник

Нагадаємо, що в Міноборони опублікували загадковий ролик із натяком. Для більшого розуміння, що насправді зараз може відбуватися, коли ЗСУ мовчать, у ролику показали кадри визволення Харківської області та населених пунктів у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Крім того, бійці ДПСУ показали 10-годинний бій зі ЗС РФ. Під Авдіївкою російські окупанти пішли на штурм і атакували позиції ДПСУ танками, артилерією, авіацією та хімічними боєприпасами. Незважаючи на це, прикордонники вистояли і дали перцю росіянам та навіть затрофеїли 2 їхні танки.

Також повідомлялося, що під Бахмутом бійці 3 ОШБр перетворили російський танк Т-80 на металобрухт. Воїни 3-ї штурмової бригади ЗСУ двома пострілами з ПТРК NLAW і Javelin знищили танк російських окупантів.