Два постріли: під Бахмутом бійці 3 ОШБр перетворили російський танк Т-80 на металобрухт (відео)

Воїни 3-ї штурмової бригади ЗСУ двома пострілами з ПТРК NLAW і Javelin знищили танк російських окупантів.

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Українські військові з 3-ї штурмової бригади ЗСУ знищили російський танк Т-80 на Бахмутському напрямку. Про це повідомили на сторінці бригади в Telegram.

"Два постріли з NLAW і Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт. Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Околиці Бахмута", — ідеться в повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому можна побачити знищення ворожого танка.

Українські воїни знищили Т-80 росіян

Зазначимо, що роликом також поділився командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також заявив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони досягають успіху і просуваються вперед. Повернули раніше окуповані території.

Нагадаємо, що 7 липня глава Мінцифри показав роботу дронів у Запорізькій області. У червні "Армія дронів" ліквідувала 10 танків, 12 БМП і БТР, 1 САУ і 7 вантажівок із російськими окупантами.

Крім того, представник Східного угруповання сил Сергій Череватий заявив, що ЗСУ під Бахмутом просунулися на двох флангах, використовуючи креатив. Так, росіяни протягом доби втратили вбитими і пораненими понад 170 осіб. ЗСУ, незважаючи на паритет у силах, тримають ініціативу і рухаються вперед.