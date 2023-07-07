Просунулися на двох флангах, використовуючи креатив: ЗСУ мають успіхи під Бахмутом

У районі Бахмута росіяни впродовж доби втратили вбитими та пораненими понад 170 осіб. ЗСУ, попри паритет у силах, тримають ініціативу та рухаються вперед.

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Сили оборони просуваються в районі Бахмута та відбивають масовані атаки росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Завдяки мотивації та креативності українські захисники поступовно просуваються вперед, максимально зберігаючи живу силу та техніку. Про це в ефірі телемарафону 7 липня розповів речник Східного угруповання сил Сергій Череватий.

Ситуація в районі Бахмута

За словами Сергія Череватого, Сили оборони продовжують тиснути на ворога на цій ділянці фронту та просуватися по північному і південному флангах.

"За останню добу там пройдено понад кілометр. Ворог чинить шалений опір. 318 разів бив по нас зі ствольної реактивної артилерії, здійснив 3 авіанальоти. Загалом відбулося 7 боєзіткнень, під час яких було знищено 61 окупанта, 116 поранено, 5 взято в полон. Знищено 2 ворожі БМП, БТР, БМД,1 РСЗВ "Град", 2 САУ "Гіацинт", 2 гармати, 2 станції РЕБ, 5 складів БК та протитанковий комплекс. У окупантів бувають невеликі контратакуючі дії, але загалом ініціатива у нас. Ми йдемо вперед, попри те, що у нас паритет в засобах та силі, у нас немає переваги над ними", — сказав Череватий.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Більш напружена ситуація на Лиман-Куп'янському напрямку. Тут ворог зосередив потужні сили і намагається витіснити Сили оборони.

За цю добу ЗС РФ здійснили 6 атак, 578 разів обстріляли позиції Сил оборони з усіх типів і калібрів артилерії. Зафіксовано 19 ворожих авіанальотів. Під час відбиття атак ворога 35 окупантів було знищено, 86 отримали поранення, 2 взято в полон. Знищено ворожу БМП, мінометний розрахунок і 5 безпілотних літальних апаратів.

"Окупанти намагаються перехопити там ініціативу, концентрують досить потужні сили. На жаль, ворога ще багато, в нього багато артрилерії, але попереднє угруповання було розбите, а це — не настільки добре підготовлене, злагоджене і екіпіроване. В них відсутня мотивація порівняно з тим, яка є у наших бійців. Наша мотивація і креативність в бойових діях дозволяє нашим військам на певних ділянках вдало відбивати ворожі атаки і завдавати шкоди ворогу, а на Бахмутському напрямку йти вперед — дуже розмірено, дуже продумано, максимально зберігаючи живу силу і техніку", — сказав речник.

Нагадаємо, що на Донеччині російські окупанти підтягують резерви. Переміщення техніки та рух загарбників фіксують в районі Маріуполя. Тут кількість окупантів попередньо зросла на 7-10 тисяч.

Раніше повідомлялося, що експрокурор Святослав Піскун заявив про шалені втрати в 47-й бригаді "Маґура". У підрозділі назвали заяви нісенітницями і вказали справжню кількість втрат.