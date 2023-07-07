Два выстрела: под Бахмутом бойцы 3 ОШБр превратили российский танк Т-80 в металлолом (видео)

Воины 3-й штурмовой бригады ВСУ двумя выстрелами из ПТРК NLAW и Javelin уничтожили танк российских оккупантов.

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Украинские военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-80 на Бахмутском направлении. Об этом сообщили на странице бригады в Telegram.

"Два выстрела из NLAW и Javelin, и танк оккупантов Т-80 — на металлолом. Прицельная работа бойцов 3-й роты противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады. Окрестности Бахмута", — сказано в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором можно увидеть уничтожение вражеского танка.

Украинские воины уничтожили Т-80 россиян

Отметим, что роликом также поделился командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он также заявил, что на Бахмутском направлении Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории.

Напомним, что 7 июля глава Минцифры показал работу дронов в Запорожской области. В июне "Армія дронів" ликвидировала 10 танков, 12 БМП и БТР, 1 САУ и 7 грузовиков с российскими оккупантами.

Кроме того, представитель Восточной группировки сил Сергей Череватый заявил, что ВСУ под Бахмутом продвинулись на двух флангах, используя креатив. Так, россияне в течение суток потеряли убитыми и ранеными более 170 человек. ВСУ, несмотря на паритет в силах, держат инициативу и движутся вперед.