Минус 30 единиц техники ВС РФ: глава Минцифры показал работу дронов в Запорожской области (видео)

В июне "Армія дронів" ликвидировала 10 танков, 12 БМП и БТР, 1 САУ и 7 грузовиков с российскими оккупантами.

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Подразделение "Кур'єри бавовни" на Запорожском направлении продемонстрировало эффективность и уничтожило десятки техники российских войск. Об этом сообщил в Telegram Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Он отметил, что работа "Армії дронів" оказалась результативной. Всего по итогам июня ликвидировано 10 танков, БТР, 12 БМП, 1 САУ и 7 грузовиков с оккупантами. Другие подразделения также имеют успехи на всей линии фронта. Ведомство и в дальнейшем усиливает их беспилотниками.

"Спасибо, что поддерживаете "Армію дронов" через UNITED24 и на главном экране "Дії", — заявил министр.

Федоров отметил, насколько важно поставлять беспилотники в войска, ведь это помогает спасать жизни. Украинские подразделения благодаря этому смогут эффективнее продвигаться во время контрнаступления.

"Армия дронів" в войне с РФ

По информации командующего Сухопутных войск Александра Сырского, массовое уничтожение врага продолжается, а украинские защитники продвигаются вперед на разных направлениях. Украинские военные разрушают планы российских войск на фронте и уничтожают вражескую технику с помощью дронов-камикадзе, в частности, это касается и Бахмутского направления.

Украинская "Армія дронів" уничтожила российскую технику на $1 млрд. По словам руководителя Госспецсвязи, именно благодаря обычным украинцам были собраны средства на закупку 3,5 тысячи беспилотников, которые помогают освобождать украинские земли во время наступления ВСУ.

Напомним, в июле стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. Бойцам ВСУ передали разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага.