Мінус 30 одиниць техніки ЗС РФ: керівник Мінцифри показав роботу дронів на Запоріжжі (відео)

У червні "Армія дронів" ліквідувала 10 танків, 12 БМП й БТР, 1 САУ та 7 вантажівок з російськими окупантами.

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Підрозділ "Кур’єри бавовни" на Запорізькому напрямку продемонстрував ефективність та знищив десятки техніки російських військ. Про це повідомив у Telegram Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Він зазначив, що робота "Армії дронів" виявилася результативною. Загалом за підсумками червня ліквідовано 10 танків, БТР, 12 БМП, 1 САУ та 7 вантажівок з окупантами. Інші підрозділи також мають успіхи на всій лінії фронту. Відомство й надалі посилює їх безпілотниками.

"Дякую, що підтримуєте "Армію дронів" через UNITED24 та на головному екрані "Дії", – заяви міністр.

Федоров зазначив, наскільки важливо постачати безпілотники до війська, адже це допомагає рятувати життя. Українські підрозділи завдяки цьому зможуть ефективніше просуватися під час контрнаступу.

"Армія дронів" у війні з РФ

За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, масове знищення ворога триває, а українські захисники просуваються вперед на різних напрямках. Українські військові руйнують плани російських військ на фронті та знищують ворожу техніку за допомогою дронів-камікадзе, зокрема, це стосується й Бахмутського напрямку.

Українська "Армія дронів" знищила російську техніку на $1 млрд. За словами керівника Держспецзв'язку, саме завдяки звичайним українцям було зібрано кошти на закупівлю 3,5 тисячі безпілотників, які допомагають звільняти українські землі під час наступу ЗСУ.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. Бійцям ЗСУ передали розвідувальні й ударні коптери, що допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога.