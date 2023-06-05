Сирський показав, як Армія дронів під Бахмутом справляється з технікою ЗС РФ (відео)

За інформацією командувача Сухопутних військ, знищення ворога триває, а українські захисники просуваються вперед. Майор ЗСУ Максим Жорін також поділився, що наступ 3 ОШБр відновився.

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Українські військові руйнують плани противника на фронті та знищують ворожу техніку за допомогою дронів-камікадзе. Зокрема йдеться про Бахмутський напрямок. Ролик звідти у своєму Telegram-каналі 5 червня опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Знищення ворога триває, Сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому Олександром Сирським відео можна побачити, як FPV-дрон Армії дронів виявив ворожу САУ 2С1 "Гвоздика" і одразу почав знищувати позиції противника. Після вибуху кадр обривається, проте на кадрах з іншого ракурсу можна побачити сильну пожежу.

"Мінус ще одна ворожа техніка", — йдеться у повідомленні.

Майор ЗСУ Максим Жорін, який раніше був командиром полку "Азов", у своєму Telegram-каналі також розповів, що захисники 3-ї штурмової бригади змогли відновити наступ під Бахмутом у понеділок, 5 червня.

"Сьогодні наша 3 ОШБр відновила рух вперед під Бахмутом. Потроху просуваємось, займаємо нові позиції. Русаки нервують", — йдеться у повідомленні.

Більше подробиць про активні дії на фронті він не надав.

Нагадаємо, 5 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ перейшли до наступальних дій на деяких напрямках. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок і українським військовим вдалося досягти деяких успіхів.

Також Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулися під Бахмутом і вибили російських окупантів із зайнятих позицій. Прорив на деяких ділянках сягає 1600 метрів.