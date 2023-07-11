Дрон и вертолет одновременно: эксперт раскрыл, как новые БПЛА Penquin усилят ВСУ (видео)

Первые Penguine могут прибыть в Украину уже на следующей неделе. Они могут взлетать с любой поверхности, поэтому будут очень полезны на поле боя.

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Украина уже в ближайшее время в очередном пакете военной помощи от США получит дроны Penguine. В материале программе "Гроші" говорится о том, что умеют эти американские беспилотные летальные аппараты и как украинские военные смогут применить их во время контрнаступления.

Речь идет о новейших беспилотниках, которые США предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 млн долларов.

Разработка принадлежит американской компании, которая вышла на рынок БПЛА в 2009 году. Калифорнийской фирме за несколько лет удалось занять ведущие позиции в США. Теперь она поставляет продукцию в 50 стран.

Военный эксперт Леонид Ступак в комментарии программе "Гроші" рассказал о том, что первые БПЛА могут прибыть в Украину уже на следующей неделе.

Какие модели беспилотников Penguine может получить Украина

Американские беспилотники этого семейства имеют несколько модификаций.

Технически характеристики дрона Penguine С:

продолжительность полета — более 12 часов;

радиус работы — до 180 км

рабочая высота — 5 км;

скорость — до 120 км в час.

Оснащен системой автоматического взлета и посадки, а также системой парашютов для безопасного спуска БПЛА в случае поражения противником. Разработан на базе своего предшественника — дрона Penguine В. Впервые был представлен в 2012 году.

Американский беспилотник модели Penguine С Фото: Edge Autonomy

Технически характеристики дрона Penguine В:

продолжительность полета — более 20 часов;

радиус работы — 180+ км;

рабочая высота — 4 км;

максимальный взлетный вес — 20+ кг;

скорость — 180 км в час.

Это более маневренная модель БПЛА. Имеет сверхмощные шасси, топливный бак большой емкости, универсальное крепление для полезной нагрузки. Впервые был представлен разработчиком в 2009 году.

Какая именно из этих двух моделей поступит на вооружение ВСУ, пока неизвестно.

Как ВСУ смогут применить Penguine на линии фронта

Военные могут применять беспилотник для наблюдения, отслеживания объекта, обнаружения небольших движущихся целей и сбора разведданных. Для этого дрон оснащен электрооптической камерой, установленной под центральной секцией фюзеляжа. В комплексе с инфракрасными сенсорами она позволяет видеть все в любую погоду и время суток.

"По сути, это конвертоплан. Это и БПЛА, и дрон, и вертолет одновременно. Он может взлететь практически с любой другой поверхности. Ему не нужна ни катапульта, ни взлетная полоса. Это хороший беспилотник оперативно-тактического уровня, который будет крайне полезен разведке и для работы артиллерии", — рассказал в комментарии журналистам военный эксперт Павел Нарожный.

Он добавил, что Украина тоже выпускает беспилотные летальные аппараты такого типа, однако ВС испытывают постоянны дефицит таких дронов.

"Они в довольно большем дефиците, так как это по сути — расходный материал. Такие БПЛА постоянно сбивают. Кроме того, украинские беспилотники "сырые", — объяснил эксперт.

Напомним, в начале июля Фокус писал о том, что ВСУ получат беспилотники Penguine MK-2, Cetus и Phoeni. Мы рассказали своим читателям о том, что это за дроны, как они выглядят и с помощью каких технических характеристик могут повлиять на боевые действия в Украине.

Кроме того 4 июля стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. Военным передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага.